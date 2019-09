Kommunaldirektør stopper efter massiv kritik

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en aftrædelsesordning med kommunens kritiserede kommunaldirektør Helene Bækmark.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne takke Helene Bækmark for en loyal og dedikeret indsats som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste tre et halvt år, siger kommunens borgmester Hans Stavnsager (S).

Han fortsætter:

- Der har i perioder været meget kritik af Helene Bækmark i offentligheden – en kritik, som jeg har fundet urimelig. Men disse ydre forhold har skabt så vanskelige arbejdsvilkår for kommunaldirektøren, at det er bedst for alle parter, at vores samarbejde afsluttes. Jeg ønsker ikke, at Helene Bækmark skal belastes yderligere, og jeg ønsker ikke, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal leve med en fortsat usikkerhed om vores administrative ledelse.

Det er ifølge meddelelsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune aftalt, at Helene Bækmark indtil udgangen af november 2019 driver udviklingsarbejdet med Øhavsmuseet videre.