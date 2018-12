Efter dansk/tysk razzia: Kommunale medarbejdere sigtet i gavesag

Kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg, Fyns Politi, skriver i en mail til TV 2/Fyn, at hun ikke har mulighed for hverken at be- eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod personer i Ærø Kommune.

"Generelt udtaler vi os ikke om, hvorvidt der er rejst sigtelser eller tiltaler af hensyn til risikoen for, at informationerne kan anvendes til at identificere personhenførbare oplysninger".

"Da netop Ærø er et meget lille samfund, vurderer vi, at risikoen for at det kan ske i denne sag vil være særligt stor, dermed er der risiko for at vi ikke overholder vores tavshedspligt ved at give dig (TV 2/Fyns journalist, red.) de ønskede oplysninger", skriver Charlotte Nyborg.