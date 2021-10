Nyt mediesamarbejde skydes igang: Kunstig intelligens skal følge den fynske valgdækning

Om lidt skydes kommunalvalget i gang, og her hos TV 2 Fyn vil det blive fulgt tæt, så fynboerne føler sig klar til at sætte deres kryds. Det er dog ikke kun de fynske seere, der får mulighed for følge med, når valgdækningen for alvor ruller over skærmen.

Nu skal kunstig intellegens, algoritmer og maskinlæring også følge indholdet hos TV 2 Fyn.

Fredag offentliggør TV 2 Fyn et nyt samarbejde med virksomheden MediaCatch, der skal analysere indhold fra tv og web under kommunalvalget.