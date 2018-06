Assens Kommune advarer mod vilde ukontrollerede fester. Festerne arrangeres via Facebook som åbne fester på forskellige skoler, når skolerne er lukket.

Lars Kofoed, leder af Dagtilbud og Skole i Assens Kommune har udsendt en advarsel til forældre i kommunen. Baggrunden er en ny trend, hvor unge via Facebook inviteres til ”åben fest” på en af kommunens skoler i aftentimerne.

- Der har været to sådanne fester ved Vissenbjerg Skole, hvor der ved den første blev efterladt store mængder øldåser og glasskår, skriver Lars Kofoed i advarslen til forældrene.

Ved den sidste fest i Vissenbjerg mødte kommunens SSP-leder op. Han måtte tage sig af to meget berusede 14-årige.

- De havde drukket sig fra sans og samling, skriver Lars Kofoed.

Der har været lignende fester i Aarup og Assens. Og torsdag blev kommunen så opmærksom på, at der er arrangeret en lignede "åben fest" ved Glamsbjergskolen.

- Vi har netop i dag erfaret, at flere hundrede unge har accepteret en invitation til fest ved Glamsbjergskolen fredag den 15. juni, skriver Lars Kofoed.

Kan ikke tage ansvaret

I følge Lars Kofoed har skolerne har ikke mulighed for at forbyde de unge at opholde sig på skolens matrikel, og politiet kan heller ikke forbyde de unge at møde op.

- SSP kan og skal ikke tage ansvaret, skriver Lars Kofoed.

Lars Kofoed har derfor en appel til kommunes forældre:

- Tal med jeres barn om, hvad han eller hun laver i de lange sommeraftener. Tal med de unge om, at de skal tage sig af hinanden og lade være med at drikke sig så fulde, at de ikke kan styre sig selv, og tal med jeres børn om, at de skal opføre sig ordentligt, skriver Lars Kofoed i brevet til forældrene.

Han beder også forældrene om at overveje, om det er rimeligt og sundt for et barn i 7. - 8. klasse at drikke alkohol.