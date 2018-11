Kommune beklager rod omkring lukning af børnehave

Langeland Kommune indrømmer torsdag, at lukningen af Børnehaven Pyramiden i Rudkøbing ikke er forløbet, som det burde.

Det fremgår af kommunens hjemmeside.

- Administrationen i Langeland Kommune beklager, at der stilles et forslag om (...) mulighederne for en integreret institution i Pyramiden, når beslutningen om flytningen af Pyramiden allerede var taget af politikerne, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Tirsdag kunne TV 2/Fyn fortælle, at børnehaven skulle lukke. Også selvom forslaget ifølge flere forældre ikke var blevet præsenteret for forældrerne. Det undrede flere forældre sig over.

Til TV 2/Fyn sagde Betina Meyer, der sidder i forældrerådet i Børnehaven Pyramiden:

- Vi står rigtig forundrede over, at beslutningen faktisk er taget, uden at vi er blevet hørt. Vi har en hel masse børn, der skal være plads til i en anden institution, hvor vi ikke lige ser, at rammer og huse kan rumme alle de her børn. Så det er vi forundrede over.

Blev godkendt af kommunalbestyrelsen

På sin hjemmeside slår Langeland Kommune fast, at byrådet vedtog beslutningen om at lukke Børnehaven Pyramiden i forbindelse med budgetforhanlingerne for næste år.

Overfor TV 2/Fyn har borgmester Tonni Hansen (SF) hele tiden fastholdt, at byrådet havde besluttet at lukke børnehaven.

- Det er alle fem partier og dermed de 15 politikere, der står bag beslutningen i forbindelse med budgettet for 2019, lød det fra borgmesteren tirsdag.

Børnehaven Pyramiden lukker ved udgangen af marts 2019, og børn og personale flyttes til børnehuset Vejlen.