Kommune går til politiet: Fortroligt dagsordenpunkt lækket

Fyns Amts Avis offentliggjorde oplysninger fra en fortrolig dagsorden.

Borgmester Ole Wej Petersen (S) har på vegne af den samlede kommunalbestyrelse på Ærø kontaktet Fyns Politi efter et fortroligt dagsordenspunkt er blevet lækket til pressen.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at finde ud af, hvem der har lækket det.

Ole Wej Petersen skriver blandt andet i politianmeldelsen, at han fredag 24. august blev kontaktet af en journalist fra Fyns Amts Avis, som havde modtaget en kopi af det fortrolige dagsordenspunkt.

Ole Wej Petersen indgik en aftale med journalisten om, at der ikke blev skrevet om sagen før den var forhandlet på plads.

"Desværre var aftalen ikke på plads den 30. august ..." og "..."Den 4. september skriver avisen om sagen og offentliggør alle oplysninger fra den fortrolige dagsorden til skade for kommunen og andre partner", skriver borgmesteren.

TV 2/Fyn har forgæves forsøgt, at få at vide, hvilken skade de lækkede oplysninger har gjort, men det er ikke lykkedes. Leder af Sekretariat og borgerservice, Anne Bille, siger at det er op til Ole Wej Petersen at svare på det spørgsmål, men han tager ikke sin telefon. Det gør en række andre medlemmer af kommunalbestyrelsen heller ikke.

Det fortrolige punkt omhandlede Elfærgen Ellen, fremgår det af dokumenter, som Ole Wej Petersen har sendt på mail til TV 2/Fyn.

Af dokumenterne fremgår det at Fyns Amts Avis blandt andet skrev, at elfærgeprojektet formentlig ville blive "adskillige millioner kroner dyrere".

