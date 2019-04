Kommune gik ind i rågeplagen - nu er de larmende fugle væk

Rågerne plager for alvor nogle beboere i Hårby, som i den grad har fået nok af de larmende fugle i baghaven.

Men de er ikke de eneste, der har døjet med en voldsom rågeplage på Fyn. Tidligere på året havde beboerne ved Guldhøj i Ringe samme problem.

Hvis man vil det her og virkelig skal det, så skal man have redderne ned og forsøge at holde fuglene væk. Det kræver en skræmmemaskine og en ihærdig indsats, ellers vender de tilbage. Majken Asserbo, parkforvalter i Faaborg-Midtfyn Kommune

I Ringe gik Faaborg-Midtfyn Kommune ind i sagen i februar, nu er det eneste, som man kan høre fra trætoppene ved Guldhøj, enkelte fuglefløjt, som blot fortæller, at foråret er kommet.

- Det begyndte som en henvendelse fra nogle borgere med et ønske om, at vi gjorde noget ved problemet (rågekolonien ved Guldhøj, red.), som efterhånden havde vokset sig relativt stort. Og efter politisk beslutning valgte vi at gøre en ekstra indsats, fortæller Majken Asserbo, der er parkforvalter i Faaborg-Midtfyn Kommune, til TV 2/Fyn.

Den ekstra indsats over for de mange råger blev, at redderne skulle pilles ned, og der blev sat en skræmmemaskine op. Redderne skulle pilles ned for at komme problemet til livs her og nu, mens maskinen blev opsat for, at rågerne ikke bare skulle komme tilbage igen.

De er væk i Ringe

I Hårby er Assens Kommune netop gået ind i sagen om rågerne, mens rågerne ved Guldhøj i Ringe allerede er blevet skræmt væk ved hjælp af skræmmemaskine og fjernelse af redderne.

Det har overvejende været positivt, fordi de fleste er glade for at være sluppet af med den larm, som nogen synes, at rågerne laver. Majken Asserbo, parkforvalter i Faaborg-Midtfyn Kommune

- Rågerne har valgt at fortrække, og det er selvfølgelig positivt. Så det håber vi, at de bliver ved med, fortæller Majken Asserbo og fortsætter:

- Skræmmemaskinen har kørt der oppe efterfølgende, og det er selvfølgelig de lokale, der har taget ansvaret for den - det meldte de sig til. Og den har gjort, at rågerne simpelthen har opgivet og fortrukket.

At trætoppene er blevet fri for råger, er for de fleste borgere i Ringe en positiv ting.

- Det har overvejende været positivt, fordi de fleste er glade for at være sluppet af med den larm, som nogen synes, at rågerne laver. Jeg har også haft enkelte, som synes at det var noget pjat, fordi de ikke har været forstyrret af rågerne, siger parkforvalteren.

Hvordan kommer man rågerne til livs?

I 2008 blev reglerne for regulering af råger skærpet, så man ikke længere bare kunne regulere fuglene uden tilladelse. Nu skal ejerne af jorden, hvor rågerne har redder, søge om tilladelse ved Naturstyrelsen til at regulere dem.

Men når man først har fået tilladelsen, så er der mange muligheder for at komme en rågeplage til livs, hvis man spørger Naturstyrelsens vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun.

- Der er faktisk en ret bred palette af muligheder for at regulere. Det der er helt afgørende er selvfølgelig, at det er den ejer, hvor kolonien befinder sig på, der tager stilling til, om der skal gøres noget, og hvad er det man vil gøre, fortæller han til TV 2/Fyn.

I Ringe har løsningen med skræmmemaskinen og fjernelsen af redderne været en succes.

- Det er umiddelbart den løsning, som jeg sammen med en masse andre, der ved noget om det, vurderer er mest effektivt. Man kan selvfølgelig godt gøre andre tiltag, men det har ikke rigtig nogen effekt på antallet af råger. Så hvis man vil det her og virkelig skal det, så skal man have redderne ned og forsøge at holde fuglene væk. Det kræver en skræmmemaskine og en ihærdig indsats, ellers vender de tilbage, siger parkforvalteren i Faaborg-Midtfyn Kommune.