Kommune: God ide at bruge overskudsjord som støjdæmper

Odense Kommune synes det er en god idé, at bruge overskudsjord til at etablere en støjvold ved motorvejen syd for Odense. Det er beboerne i Sanderum ved Odense, der har fået ideen.

En gruppe borgere, der bor tæt på motorvejen syd for Odense i bydelen Sanderum, krydser fingre for, at de får lov at bruge overskudsjord til at lave en støjvold langs motorvejen.

Odense Kommune er positiv overfor ideen.

- Vi synes, det er en god ide - en rigtig god ide. Men vi er nødt til at undersøge det nærmere, siger Lars-Bo Lund Johansen, der er konstitueret afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed i Odense Kommune onsdag aften til TV2/ Fyn.

Læs også Overskudsjord kan bruges til at dæmpe støj ved motorvejen

Beboerne i Sanderum ved Odense har i årevis kæmpet for støjdæmpning, så de ikke bliver generet af støjen fra motorvejen syd for Odense.

Overskudsjord gør det lettere

Nu kan løsningen ligge lige udenfor vinduet. På en nærliggende mark skal der nemlig etableres et regnvandsbassin og tusindvis af kubikmeter jord skal køres væk - men i stedet håber borgerne, at der kan laves en støjvold af overskudsjorden.

Og det vil Odense Kommune gerne arbejde videre på:

- Vi gør det på den måde, at vi er i dialog med Vejdirektoratet. For Vejdirektoratet har netop fået en stor bevilling til at lave støjreduktion langs motorvejen ved Sanderum, og derfor skal de to projekter kædes sammen. Deres (Vejdirektoratets, red.) bevilling lever i 2018, så der skal ske noget ret hurtigt. Og derfor er vi gået ind i dialog med dem, siger Lars-Bo Lund Johansen fra Odense Kommune.

Derfor planlægger Odense Kommune også at mødes med Vejdirektoratet og Støjgruppen for at tale om det videre forløb.

Med finansloven blev der afsat 25 millioner kroner til støjdæmpning på motorvejen syd for odense og arbejdet med at lægge støjdæmpende asfalt begynder i 2018.