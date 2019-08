Mystik om velfærdsdebat: Kommune hyrer hjælp til at opklare Facebook-sag

Hvordan kunne et "politiserende" opslag fra Odense Kommunes Facebook-side forsvinde natten til mandag den 12. august?

Det spørgsmål har de seneste dage optaget borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

Men i en ny 18 sider lang redegørelse om forløbet oplyser kommunen, at man ikke har nogen forklaring på, hvordan opslaget er forsvundet fra kommunens Facebook-side.

Sagen kort Søndag den 11. august udgiver en kommunikationsmedarbejder fra Odense Kommune et Facebook-opslag, der lægger op til debat om velfærd. Opslaget møder kritik fra blandt andre byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K), der langer ud efter opslagets ordlyd. Derfor ændres ordlyden i opslaget senere på dagen. Natten til mandag forsvinder opslaget og flere kommentarer fra kommunens Facebook-side. Ifølge kommunens redegørelse har seks personer haft adgang til at lave og slette opslag på Facebook-siden. Kilde: Borgmesterforvaltningens redegørelse Se mere

Derfor har stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg Andersen, besluttet, "at der skal indkaldes ekstern ekspert-bistand for at komme til bunds i årsagen til det slettede opslag", lyder det i redegørelsen.

Facebook: Vi kan ikke hjælpe

Baggrunden er, at kommunen ikke kan se, hvem der har slettet opslaget. Derudover har Facebook ifølge redegørelsen oplyst, at det sociale medie "ikke har mulighed for at spore, hvem der har slettet opslaget".

Den forklaring har digital udviklingsredaktør ved TV 2, Kaare Sørensen, dog svært ved at tro på.

- Det forekommer mig meget lidt sandsynligt, at et selskab som Facebook ikke ved, hvad der er sket med opslaget, mener han og henviser til, at det sociale medie blandt andet gemmer en oversigt over alle brugeres likes, kommentarer og opslag.

Alligevel oplyser Facebook ifølge redegørelsen til Odense Kommune, at man "ikke laver logs over den slags (slettede opslag, red.)".

TV 2/Fyn spurgt Facebook danske pressetalesmand, Peter Andreas Münster, om det sociale medie vil hjælpe Odense Kommune med at opklare, hvem der står bag sletningen af opslaget.

- Nej, beklager, skrev han torsdag i en besked.

Det fremgår ikke af redegørelsen, hvem kommunen har hyret til at undersøge sagen.

Tidslinjen er lavet på baggrund af Odense Kommunes redegørelse.