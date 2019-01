Kommune kritiserer vindmøllerapport for at være mangelfuld

"Det kan undre, at det i rapportens ... ikke er beskrevet, hvilke konsekvenser, der er ved spild og uheld med kemikalier og olie i forbindelse med opstilling/drift/vedligeholdelse. Der mangler en beskrivelse af, hvordan spild undgås, og hvordan olie/kemikalier vil blive opsamlet, hvis det alligevel sker. Her ud over bør konsekvenser ved havari af en mølle belyses."

”Lystsejlads og lystfiskere samt fritidsdykning i Lillebælt kan fortsætte som hidtil efter anlæg.” Der følger ingen bemærkning om, at netop disse aktiviteter er knyttet til det at finde ro og nyde landskabet i sin uforstyrret form, hvorfor de pågældende aktiviteter kan forventes at blive påvirket af vindmølleparken.

