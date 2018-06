Kommune laver app for badevandskvalitet

Svendborg Kommune har som den første på Fyn udgivet en app, der advarer, når der er risiko for forurening af badevandet efter kraftigt regnvejr.

Tirsdag præsenter Svendborg Kommune sammen med Vand og Affald en app, der advarer badegæsterne ved de største strande i Svendborg om risiko for forurening efter et overløb fra kloakkerne. Overløb fra kloakkerne gennem kommunens rensningsanlæg sker typisk efter kraftigt regnvejr og skybrud.



- Vi arbejder hele tiden på at mindske risikoen for overløb, men med klimaforandringer og større regnmængder er det ikke altid, vi kan undgå overløb. Og da er app’en Badevand en god løsning til at undgå en dårlig oplevelse, siger direktør Ole Steensberg Øgelund fra Vand og Affald i en pressemeddelelse.

Dækker otte strande

Den nye app informerer om badevandskvaliteten på otte strande i Svendborg Kommune, og samtidig fortæller den også om vand- og lufttemperatur, vindforhold. App´en indeholder også en beskrivelse af standen og dens faciliteter.

Strandene er udvalgt efter at de enten er Blå Flag-strande, eller der er øget risiko for overløb i forbindelse med skybrud.



- Der er mange, der har efterlyst sådan et værktøj, så vi er rigtig glade for, at det er lykkedes Jeg tror, at både lokale og turister bliver rigtig glade for det, siger formand for Miljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune, Bruno Hansen, SF.

App’en hedder Badevand er også tilknyttet hjemmesiden www.badevand.dk.