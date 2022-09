Misforståelser og fejl fra kommunen fik 82-årige Hans til at hoppe i branddammen

82-årige Hans Lysebjerg sprang i branddammen i Flødstrup for at redde sin affaldscontainer og for at spare 700 kroner.

Men det havde han slet ikke behøvet.

Mens Hans Lysebjerg og hans kone var i sommerhus, er ægteparrets ene affaldscontainer forsvundet.

- Vi har tre affaldscontainere. Om sommeren bor vi i vores sommerhus i Korsør. Da vi kommer hjem, mangler den ene affaldscontainer til restaffald, siger Hans Lysebjerg.

Derfor tager ægteparret kontakt til Nyborg Forsyning for at få leveret en ny affaldscontainer, og her får de at vide, at det koster 700 kroner.

Affaldscontainer ligger i branddammen

Det vil Hans Lysebjerg ikke give for en ny affaldscontainer, og da naboerne i den lille østfynske landsby hører om den forsvundne skraldespand, fortæller de til den 82-årige østfynbo, at der ligger en affaldscontainer i den lokale branddam tæt ved hans hus.

Igen tager Hans Lysebjerg kontakt til forsyningsselskabet, men her får han oplyst, at det ikke er noget, det vil hente op for ham.

Derfor hopper den 82-årige selv i dammen for at hive affaldscontaineren op i håb om at spare 700 kroner.