Efter sag: Kommune skærper gaveregler

Der er en konkret sag, der nu har fået Ærø Kommune til at indføre nu strikse regler for modtagelse af gaver.

- Anledninger er en konkret sag, hvor vi har modtaget nogle gaver, som vi nok ikke burde have modtaget, siger borgmester Ole Wej Petersen (S) fra Ærø Kommune.

Han ønsker ikke nærmere at uddybe, hvad gaverne bestod i, og hvem der har modtaget dem.

Ærø Kommune har ikke tidligere haft regler for modtagelse af gaver.

- Vi føler, at vi har en forpligtigelse til at vejlede vores ansatte og politiske kollegaer om, hvad man forventer, at man må modtage af gaver, siger borgmester Ole Wej Petersen.

En fejl vi ikke har haft regler

De nye retningslinjer for Ærø Kommune lægger sig tæt op af anbefalingerne fra Kommunernes Landsforening.

- Det er nok en fejl, at vi ikke har haft det før, siger borgmester Ole Wej Petersen.

De nye regler betyder også, at gaver skal indberettes og registreres med oplysning om, hvem der har givet gaven, og hvem der har modtaget den.

Dog er såkaldte taknemmelighedsgaver undtaget.

Taknemmelighedsgaver er i følge de nye regler beskedne gaver, "hvor det vil virker uhøfligt og vil være en skuffelse for giveren, hvis gaven returneres."

Regler for gaver De nye retningslinjer omfatter gaver fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer eller andre eksterne personer, og er udarbejdet i forbindelse med revision af kommunens personalepolitik.

Gaver skal forstås bredt og omfatter egentlige gaver, men også deltagelse i arrangementer, kurser, rejser eller andre fordele.

Reglerne gælder både for medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer.