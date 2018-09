Kommune snydt for 300.000 kroner: Flere nye angreb stoppet

For halvandet år siden lykkedes det for en hacker at få en økonomichef i Odense Kommune til at udbetale 300.000 kroner ved at udgive sig for at være byens borgmester. Men efter angrebet, der fandt sted i februar 2017, har kommunen strammet reglerne.

- Vi har indskærpet procedurerne, og alle økonomimedarbejdere har fået at vide, at de skal passe på med det her, og samtidig har vi har haft en kampagne om it-sikkerhed og meldt sagen til politiet, siger chef for Økonomi og Effekt i Odense Kommune, Sarah Gaarde.

Ekstra Bladet kunne onsdag afsløre, at hackerne sendte en e-mail til en kontorchef i Odense Kommune. E-mailen foregav at komme fra borgmester Peter Rahbæk Juel.

Læs også Snydt for formue: Hackere udgav sig for at være borgmester

"Kan vi lave en betaling på EUR 39.450 i dag", stod der i mailen.

Hackeren skrev, at udbetalingen hastede, og at der ville blive sendt dokumentation senere. Herefter udbetalte medarbejderne de næsten 40.000 euro.

Menneskelig fejl

- Jeg er superærgerlig over, at der sker en menneskelig fejl, men odenseanerne kan være ret sikre på, at vi passer godt på pengene i kommunen. Og jeg tror også, at borgerne kan forstå, at der kan se menneskelige fejl, og det er det, der er sket, siger Sara.

Læs også To fynske biblioteker på listen: Hackere bruger spionudstyr og tømmer bankkonti

Ifølge Sara Gaarde har kommunens skærpede procedurer allerede hjulpet.

- Vi har haft angreb på samme vis, som vi har undgået, siger Sara Gaarde.

Stoppet i anden forvaltning

På samme dag, som kontorchefen i borgmesterforvaltningen ved en fejl udbetalte de 300.000 kroner til en hacker, blev et lignende angreb forhindret i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning.

- Jeg er da glad for, at de fik stoppet angrebet i By- og Kulturforvaltningen. Men mennesker er forskellige og reagerer forskelligt, og der skete en menneskelig fejl hos os, siger chefen for Økonomi og Effekt.

- Ikke pinligt

Selvom angrebet og fejludbetalingen skete for halvandet år siden, kom sagen først til offentlighedens kendskab, da Ekstra Bladet kunne fortælle om sagen, via en aktindsigt.

- Det er ikke, fordi jeg synes, at det er pinligt, men vi har haft fokus på, at det ikke må ske igen, og på at få nogle af pengene tilbage, lyder det fra Sara Gaarde.

Det lykkedes for Odense Kommune at få 55.000 af de udbalte kroner retur.