Kommune til alvorligt syge Anja: Din plejeseng er til for vores medarbejdere

18 timer i døgnet er Anja Sørensen tilkoblet et dropstativ. Alligevel er hun ifølge Odense Kommune ikke berettiget til at beholde sin plejeseng. Kommunen henviser til, at sengen er til for medarbejdernes skyld.

I en plejeseng i Odense ligger Anja Sørensen. Et voldsomt sygdomsforløb i foråret fik kiloene til at rasle af førtidspensionisten.

Derfor er Anja bundet til plejesengen I år 2000 får Anja Sørensen foretaget et kejsersnit. Det forløber ikke efter planen og Anja Sørensen får skåret hul på sin tyndtarm. Det resulterer i, at hun har svært ved at holde en sund vægt.



I foråret bliver Anja Sørensens situation yderligere forværret, da hun bliver ramt af influenza og lungebetændelse. Derfor ordinerer lægerne, at hun skal modtage drop for øge sin vægt.



1. juli siger vægten 36,4 kilo. I mandags lød den på 43 kilo. Se mere

Med en vægt på lige over 36 kilo fik hun ordineret drop i 18 timer i døgnet. Nu vil Odense Kommune fjerne den plejeseng, som Anja Sørensen bruger, når hun får drop. Den er ikke til for hendes skyld, lyder det.

- Når man får en plejeseng, så er det hjælpemiddel til vores ansatte for at sikre dem et godt arbejdsmiljø, forklarer René Lorenz, der er chef for ældre- og handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Den kommunale chef tilføjer:

- Med de opgaver, som vi kommer og løser hos Anja nu, er der ikke behov for det hjælpemiddel (plejeseng, red.), uddyber René Lorenz.

Anja Sørensen kan ikke forstå kommunens beslutning om at fjerne hendes plejeseng.

- Jeg har ingen mulighed for at være ovenpå alene med et dropstativ, for jeg kan ikke gå rundt, og jeg ville aldrig kunne komme ned ad trapperne, siger førtidspensionisten.

Ny situation giver ingen garanti for plejeseng

I mandags begyndte TV 2/Fyn research på historien. Nu fortæller ældre- og handicapforvaltningen i Odense Kommune, at Anja Sørensen er kommet i en ny situation.

- Status er den, at Anja har oplyst os om nogle ændrede forhold hjemmet. Derfor har vi aftalt med Anja, at vi besøger hende på torsdag for at se, om der er behov for anden hjælp end den, vi kommer med i hjemmet og yder lige nu, forklarer René Lorenz.

Vi har måske ikke verdens bedste hverdag, så man burde måske lige tænke sig om, hvem det er, man jokker på, når nu man står op og vedkomne ligger ned Anja Sørensen, førtidspensionist

Chefen for ældre- og handicapforvaltningen i Odense Kommune vil dog ikke garantere, at Anja Sørensen får lov til at beholde sin plejeseng.

- Vi går ud og tager en snak med Anja og kigger på hjemmet og hendes aktuelle situation. Så ser vi, om Anja har behov for mere eller anden hjælp end den, hun lige lige får nu. Samtidig kigger vi på, hvordan hjemmet er indrettet, fortæller René Lorenz.

00:31 Chefen for ældre- og handicapforvaltningen i Odense Kommune, mener, at plejesengen i Anjas hjem er til for medarbejdernes skyld. Video: TV 2/Fyn Luk video

Fragtmænd nægtede at hente sengen

I august fik Anja Sørensen besøg af en fragtmand. Odense Kommune havde hyret fragtmanden til at hente plejesengen.

Ifølge førtidspensionisten nægtede manden at hente plejesengen på grund af Anja Sørensens situation.

Læs også Her har familie med fem børn boet i 17 år - nu skal deres hjem måske rives ned

I mandags oplevede Anja Sørensen en lignende situation, da en fragtmand igen nægtede at hente plejesengen.

- Kommunen siger, at jeg ikke er berettiget til at have sengen, fordi jeg ikke får personlig pleje af kommunen. Men da jeg kom fra sygehuset, fik jeg at vide, at der var sygdom og ferie, og de havde travlt. Derfor tilbød jeg, at mine døtre på 18 år kunne hjælpe mig med at komme i bad på førstesalen, fortæller Anja Sørensen.

Afgørelse torsdag

Torsdag får Anja Sørensen besøg repræsentanter fra Odense Kommune. De skal tage stilling til, om Anja Sørensen kan få lov til at beholde plejesengen.

I mellemtiden skal hun fortsat ligge 18 timer i drop.

- Vi har måske ikke verdens bedste hverdag, så man burde måske lige tænke sig om, hvem det er, man jokker på, når nu man står op og vedkomne ligger ned, fortæller Anja Sørensen fra sin plejeseng.