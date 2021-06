Christoffer har brug for hjælp - men kommunen mangler penge

- De 60 millioner kroner har ikke hævet serviceniveauet. Det er penge, som er bevilget for at følge med de øgede behov. Det kan godt være, at der er oplevelser af besparelser inden for nogle områder, men det skyldes, at vi hele tiden justerer den indsats, vi laver i forhold til, hvor meget efterspørgsel der måtte være på konkrete tilbud. Men samlet set, så er de 60 millioner vi har tilført, sket for at holde niveauet. Ikke for at øge det, siger Hans Stavnsager.



Skuffet over aftale

Borgmesteren er dybt skuffet over, at det i forbindelse med økonomiaftalen, som Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen indgik for et par uger siden, ikke lykkedes at lette presset på den kommunale økonomi.

KL gik ind til forhandlingerne med et ønske om et løft af det specialiserede området med fem milliarder kroner på landsplan, men fik kun et lille beløb, som ifølge Hans Stavnsager slet ikke rækker de kommende år.

- Det handlede ikke om at udvide vores service, men alene om at dække de ekstra udgifter vi allerede bruger. Som bekendt fik vi ikke de fem milliarder kroner, men i stedet 150 millioner kroner og en besked fra finansministeren om, at så må vi finde resten af pengene selv.

Da økonomiaftalen blev præsenteret den 7. juni sent om aftenen, lagde formanden for KL Jakob Bundsgaard (S) heller ikke skjul på, at kommunerne nu står over for en vanskelig opgave.

- Der vil på det område (specialiserede område, red.) og andre områder skulle være nogle vanskelige prioriteringsområder ude i kommunerne, lød det fra formanden.

Socialminister Astrid Krag (S) har efterfølgende kaldt aftalen for "en solid hånd under det specialiserede socialområde”, men det stemmer ikke overens med den virkelighed, politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune kigger ind i.



- Vi sidder i øjeblikket med et sparekatalog på 30 millioner kroner, som kommer i spil i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret. Daginstitutionerne kan vi ikke spare på, fordi der er kommet minimumsnormeringer, som vi ikke kan røre ved. Det vil sige, at der kun er to områder tilbage, og det er ældreområdet og folkeskolen, siger Hans Stavnsager.



Frygter fremtiden

Hos familien Lindø i Falsled er der stor skuffelse over, at der ikke bliver råd til at løfte velfærden på det specialiserede område de kommende år.

Christoffer, som kun bor få hundrede meter fra forældrenes hus, skal snart flytte i egen lejlighed i Faaborg, og det presser ham og forældrene yderligere.

- Det betyder jo, at vi næsten har dårlig samvittighed ved at tage på ferie, uden at vores søn er med. Vi er nervøse for, hvordan han bliver håndteret af det offentlige. Hidtil har vi været så heldige at have nogle naboer, som har stillet velvilligt op, og det er godt for ham, men det kan vi jo ikke forvente, når han rykker ind til Faaborg, siger Lars Lindø.