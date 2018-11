Forældre stoler ikke på politikernes sparevilje: Kommunen padler

- Jeg får en fornemmelse af en kommune der padler lidt. Og som finder hovsa-løsninger i stedet for at tage et langsigtet ansvar, siger Louise Møller.

Hun er forælder til børn i Odense Kommune og sammen med Thomas Graven har hun kæmpet for at undgå besparelser på børn- og ungeområdet.

Hun mener, at Odense Kommune ikke tager ansvar for at prioritere børnene, de unge og de ældre.

- Jeg synes det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har en kommune der er mere visionær på de områder, for at trække ressourcestærke familier til i stedet for at skubbe dem ud af kommunen.

Læs også Nyt spareforslag: Ledelse rammes af besparelse på 13 millioner kroner

Spareforslag er en trold i en æske

For Thomas Graven er det ikke slut med de spareløsninger SF, Radikale og Socialdemokratiet har fundet. Han mener der er noget grundlæggende galt, og er derfor ikke overbevist efter dagens pressemøde, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel og Susanne Crawley fremlagde det nye spareforslag.

- Jeg fornemmer, at der måske alligevel er nogle besparelser, der skal gennemføres. Det var slet ikke den vej vi skulle, på nogen som helst måde, det var meningen, at der skulle tilføres ressourcer til børnenes område.

- Og så er det da fint, at der så sker noget nu, hvor vi forældre presser på og siger, vi ikke vil finde os i det.

- Men det er da frustrerende, at vi skal skrive og læse og ringe og agere og gøre ved for, at der sker noget.

- Jeg føler mig ikke sikker på, at der ikke alligevel skal spares. Og det er ikke tilfredsstillende, siger Thomas Graven og undrer sig over processen:

- Der er et eller andet grundlæggende galt, når der kan komme sådan en trold op af en æske.

Se og hør hele interviewet med Louise Møller og Thomas Graven herunder.

Læs også V efter nyt spareforslag: Vi er ikke nødvendigvis overbevist