Bryllupsturisme falder efter stramning: Kommuner frygter store tab

Færre udenlandske par bliver godkendt til at blive gift i Danmark. Det bekymrer en række af de kommuner, som tjener gode penge på de udenlandske gæster. Blandt andet Ærø, Langeland, Tønder og Sønderborg, hvor par fra udlandet traditionelt er rejst til for at blive viet.

Faldet kommer, efter at reglerne og kravene til dokumentation blev strammet, og opgaven samtidigt overgik fra kommunerne til Statsforvaltningens nye enhed i Odense.

Forvaltning: Ingen grund til bekymring

Tønder Kommune viede i januar sidste år 125 udenlandske par. I år er der gennemført én vielse af et udenlandsk par. Samlet set blev 1.800 udenlandske par gift i Tønder sidste år, og derfor er borgmester Henrik Frandsen (V) bekymret over det drastiske fald.

- Næsten 4.000 mennesker plus familie og venner besøgte Tønder-området og lagde mange penge i vores butik. Dem frygter vi at komme til at mangle, hvis ikke vi lynhurtigt får det her til at virke, siger han til DR Syd.

Men i Statsforvaltningen maner kontorchef Britt Egeskov til besindighed.

- Vi ser ikke, at antallet af ansøgninger er faldet så drastisk. Hvis man ønsker at blive viet i Danmark og opfylder betingelserne - og der ikke er tale om et proformaægteskab, er der ikke nogen grund til bekymring, siger hun til DR Syd.