Ekspert om Arkaden Food Market-konkurs: Konceptet var for uskarpt

I sidste uge erklærede Arkaden Food Market i Odense sig konkurs, og de 17 madboder måtte dreje nøglen om. Torsdag skal sagen for skifteretten, hvor en kurator bliver udpeget til at varetage de forskellige kreditorers interesser i boet.

Blandt andet har de 17 ejere af madboderne hver op til tre måneders husleje i klemme i depositum.

I dag stiller folk ret høje krav, når de går ud og spiser. De vil have oplevelser, og de vil ikke bare have en standard metervare Lars Roest-Madsen, madanmelder

Men spørger man en ekspert, så er madmarkedet selv skyld i, at der kom så store, røde tal på bundlinjen.

- Der var spændende ting derinde - men der var også panini og pitabrød. I dag stiller folk ret høje krav, når de går ud og spiser. De vil have oplevelser, og de vil ikke bare have en standard metervare, og det er der nogen, der slår sig på, siger Lars Roest-Madsen, som er madanmelder hos Gastro, et månedsmagasin om mad og vin.

Ifølge Lars Roest-Madsen skyldes konkursen blandt andet placeringen af madmarkedet.

- Jeg tror, det handler meget om lokation. Her i sommermånederne bliver folk ikke på samme måde tiltrukket af at gå ind i et form for center, som de gør af at gå ned på havnen og spise street food under åben himmel, fortæller Lars Roest-Madsen,

Lars Roest-Madsen er vokset op i Nørre Lyndelse, og han kender Odense fra sin ungdom. Han peger også på, at fynboerne ved, hvad de vil have, når de skal spise i byen.

Men udover lokation og oplevelse så kan en af Arkadens udfordringer have været et koncept, som ikke var skarpt nok.

- Indenfor street food er der en høj fortjeneste på det, man sælger. Det er nem mad, og det tiltrækker en masse lykkeriddere, som vil prøve sig selv af. Der er nogen, som slår sig på det, fordi man måske ikke har den nødvendige erfaring eller know-how - eller har tænkt sit koncept ordenligt igennem, forklarer Lars Roest-Madsen.

Konkurrent på rette kurs

Et andet sted i byen har de nok at se til. Og det har de haft, siden de åbnede madmarkedet Storms Pakhus for knapt to år siden.

- Vi har oplevet en fremgang, siden vi startede. Der kommer flere gæster til, og vi kan mærke på omsætningen, at den stiger år for år. Noget af det, vi har haft succes med, er blandt andet vores mangfoldige events. Vi har alt fra yoga-klubber til bingo og kokkekurser. Og det bruger vi mange kræfter på at tilpasse de forskellige målgrupper, siger Bjørn Hentze, som er partner i Storms Pakhus.

Og hvis man spørger pakhusets gæster, så lykkes de med det. De kommer med noget andet, noget nyt.

- Det er et alternativ til alt det, der er etableret. Det er hele stemningen. Det er hyggeligt, og man kan få alt. Det er svært at konkurrere med det her, siger pakhus-gæsten Anne Nordang, der kommer fra Bogense.

Lars Roest-Madsen pointerer både lokationen og netop det, at Storms Pakhus har ramt et koncept, som tiltrækker fynboerne, når han skal vurdere, hvorfor det ene madmarked har succes, og det andet ny er lukket.

- Storms Pakhus har lokationen med sig. Folk kan sidde ude og nyde det gode vejr. De har det her rå og industrielle, som folk elsker. Og så har de nogle steder, som har noget identitet og noget særpræg. Det er det, der skal til, siger madanmelderen.

Kreative og nytænkende

Samtidig roser Lars Roest-Madsen Storms Pakhus for at være helt fremme i skoene, når det kommer til at promovere sig selv og sine nye tiltag.

- Et bud er at man hos Arkaden ikke har været opgaven voksen rent markedsføringsmæssigt. Man har ikke lagt nok kræfter i at få markedsført det, man står for. Dér har Storms Pakhus måske været opgaven mere voksen.

Er der plads til to street food-markeder i Odense?

- Det tror jeg ikke. Ikke hvis det er et indendørs marked. Hvis det skal kunne konkurrere med Storms Pakhus, så skal man finde en lokation, hvor man kan sidde udenfor. Det, tror jeg, er alfa og omega. Det taler til segmentet og til maden, som er mad på farten, siger Lars Roest-Madsen.

I Storms Pakhus har de fortsat fokus på nytænkning og kreative tiltag. Blandt andet huser madmarkedet også en frisør og en tatovør - og så har det sit helt eget cykelhold.

- Vi skal fortsætte med at være i udvikling. Vi bliver aldrig færdige. Når gæsterne kommer fra gang til gang skal de næsten kunne se, at der er kommet noget nyt. Vi er i konstant udvikling. Og vi skal blive ved med at lytte til vores gæster, siger Bjørn Hentze.

TV 2/Fyn har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra ejerne af Arkaden Food Market, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.