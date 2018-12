Koncert i Odense fik dansk band til at lave første album i 13 år

Den ellers opløste danske poptrio Ibens spillede i 2017 en enkeltstående koncert på Posten i Odense.

Bandet vendte for en enkelt aften tilbage til den danske musikscene for at spille hele sit anmelderroste og succesrige debutalbum "Ibens", der udkom i 1997, i forbindelse med 20-års-jubilæet.

Koncerten i Odense blev dog et vendepunkt for popgruppen.

Ibens oplyser, at poptrioen til februar er klar med sit første album i 13 år og fortæller samtidig, at den velbesøgte koncert i Odense var årsagen til, at bandet fik smag for mere.

Blå, blå cykel

Det nye album er indspillet af bandets originale besætning - med forsanger Carsten Lykke, der bor på Sydfyn og underviser på Oure, i spidsen.

Albummet har titlen “Carstenshenrikskristians” efter bandets medlemmer, der også tæller Henrik Marstal og Kristian Obling Høeg.

Ibens fik sit gennembrud i 1990’erne med hits som “Ølstykke i november”, “Dødssyg søndag” og “Jeg savner min blå cykel”. Bandets seneste album, “Ufornuft”, blev udgivet i 2005, hvorefter bandet ad flere omgange har været gået i opløsning.

Ibens spiller koncert på Spillestedet Harders i Svendborg den 28. marts. Det nye album udkommer den 10. februar og er det første nye musik fra bandets siden ep’en “Halvelektronisk”, der udkom i 2012.