Kondomer, strøm og masser af solcreme: Fire ting du skal have med på festival

Hvad end du er festivalsjomfru eller erfaren koncertgænger, får du her de bedste råd til sommerens festivaler.

Fra den erfarne Roskilde Festivals-koryfæ til den uprøvede festivalsmø er der her fire råd, som alle kan bruge, når de skal på festival i år.

1. Tænk over din beklædning

Du skal selvfølgelig ikke møde op i de klassiske praktiske far-bukser, der kan lynes af, så de bliver til shorts. Men klæd dig på lidt praktisk, og lad de hvide nye sneakers blive hjemme. De bliver aldrig rene igen.

Selvom vejrudsigten lover sommer og sol, regner det næsten altid på de danske festivaler, så husk en regnjakke eller et regnslag.

Dit festivaltøj skal både være praktisk og tjekket. Det her sæt er KUN praktisk. Foto: Jonas Bertelsen

2. Husk alle de ting, du normalt tager for givet

Efter 30 sekunder på en festival savner du at sidde ned og kunne læne ryggen op ad noget.

Hvis festivalen tillader det, så husk en strand- eller campingstol. Den er sin vægt værd i guld på en festival. Du skal være opmærksom på, at festivaler som NorthSide og Tinderbox ikke tillader gæsterne at tage stole med.

Der er heller ingen stikkontakter i et telt, men der er til gengæld mange festivalsøjeblikke, som skal foreviges, så medbring en powerbank eller to. Det bliver du glad for.

Husk en festivalstol. Men tænk over, at du også selv skal kunne bære den. Foto: Jonas Bertelsen

3. Vand:

Husk at tage en tom drikkedunk eller vandflaske med. Den kan du fylde op gratis, og selvom det primært er øl og alkohol, der drikkes på festivaler, bliver du rigtig glad for din vandflaske.

Drik masser af vand på festival. Du kan ikke kun nøjes med det, der kommer fra himlen. Foto: Jonas Bertelsen

4. Ansigt, hænder og det andet:

Før du tager afsted på festival, skal du bare give den gas med solcreme, og er uheldet ude så medbring også en aftersun. Men det skal være i den klassiske "creme-form" og altså ikke i spray. Det tillader danske festivaler ikke. Og bliver du først solbrændt, er der ikke meget skygge på en festival.

Der er heller ikke altid en håndvask i nærheden, så for din egen hygiejnes skyld og dem du er i fysisk kontakt med, skal du tage en håndsprit med.

Og skulle du forvilde dig ind i et telt med en-eller-anden, så tag også lige beskyttelse med til det.

Du skal have beskyttelse med på festival, hvis du nu bliver inviteret til en privatfest i et telt. Foto: Jonas Bertelsen

5. Sådan betaler du:

Flere og flere danske festivaler tager ikke imod kontanter. Før du pakker tasken, så tjek lige hvordan du betaler på festival.

Generelt skal du bare tage alle de ting, du tror, du ikke får brug for med. Panodil, allergimedicin, plaster, hårbørste, negleklipper, leksikon, skak. Du kan ikke tage dumme ting med på festival. Medbring alt, hvad du føler for. Måske får du brug for det, og hvis det er rigtig dumt, er det bare et godt samtaleemne.