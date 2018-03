Konfirmationshjælp: Dansk Folkehjælp frygter boom

Foråret er på vej, og det samme er højtiden for konfirmationer, hvor unge drenge og piger i deres fineste tøj fejres i deres tro.

Som noget nyt tilbyder Dansk Folkehjælp i år konfirmationshjælp til trængte familier, og efterspørgslen er allerede stor.

Indtil nu har Dansk Folkehjælp modtaget 1.210 ansøgninger på landsplan, men kan kun hjælpe 200 familier.

Fru Nielsens Take Off har fået et afbud til en konfirmationsfest og i stedet for at holde fri, tilbyder cafeen at forære festen til en konfirmand fra en trængende familie.