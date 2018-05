Kongefest i Nyborg: - Han var en perfekt mand

Elvis Presley blev hyldet på festival i Nyborg. Selv om han har været død i over 40 år, lever passionen endnu for kongen af rock ‘n’ roll.

Efter en uge med fejringen i hele landet af Danmarks kommende konge, kronprins Frederik, blev en helt anden konge hyldet i stor stil på Fyn.

Klassikere som “Love Me Tender”, “Jailhouse Rock” og “Heartbreak Hotel” blev fremført i weekenden i løbet af Elvis Festival, der blev afholdt for første gang på Fyn i Nyborg Idrætscenter.

Festivalen hylder den amerikanske sanger Elvis Presley, også kendt som kongen af rock ‘n’ roll, og selv om han har været død i mere end 40 år, lever passionen for hans musik og person i bedste velgående.

- Han var en perfekt mand. Jeg har været fan af ham i mange år. Det er oplagt at tage på en dansk Elvis-festival, når jeg bor her. Han var fantastisk, siger Nadia Maraschino, der deltog på festivalen og havde klædt sig ud som Elvis Presleys kone, Priscilla.

- Hans stil var ekstraordinær. Som fan er det sjovt at se, fortæller festivaldeltageren.

Festivaler i Europa og USA

Det er inspiration fra udlandet, hvor lignende festivaler har tiltrukket op mod 35.000 gæster, som har ført til begivenheden, der blev afholdt for tredje gang herhjemme.

- Vi fik idéen til Elvis-festivalen i Danmark, fordi vi var blevet fuldstændig vilde med de der Elvis-festivaler, vi har været til rundt omkring i Europa og USA, siger arrangør Pia Søgaard.

Vinderen af konkurrencen får en tur til Elvis Presleys hjemby Memphis, der ligger i den amerikanske delstat Tennessee, hvor verdens bedste Elvis kåres.

Elvis-efterlignere fra hele verden var mødt op for at finde ud af, hvem der ligner ham mest - inden for en række forskellige kategorier.

Fynsk vinder: - Jeg viderebringer min passion for Elvis

Sidste års vinder var fra Fyn, og han var blandt dommerne under weekendens festival i Nyborg.

- Jeg prøver at viderebringe min passion for Elvis og det, han har gjort for musikken og kultur. Det er fantastisk, vi har sådan nogle events, siger Brian Trøjborg.

Elvis Presley døde som 42-årig i 1977. Han er fortsat den bedst sælgende solokunstner nogensinde, og det er kun den britiske rockgruppe The Beatles, der har solgt flere plader på verdensplan.

