Kongekrone til fynsk minister - klovnehat til vraget byrådspolitiker

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) får ugens kongekrone for flot politisk håndværk. Ugens klovnehat tilfalder tidligere byrådsmedlem Jørgen Lundsgaard (LA), som har overtrådt en lokalplan, han selv har været med til at vedtage.

I TV 2/Fyns politiske analyseprogram Politik & Spin kårer politisk analytiker Jesper Buch og samfundsredaktør Jakob Risbro hver uge de personer, som har gjort sig mest heldigt og uheldigt bemærket i den politiske debat i ugens løb.

Med et glimt i øjet bliver der delt både kongekroner og klovnehatte ud til dem, der har "stukket snuden" frem og markeret sig.

Ugens kongekrone

Ugens kongekrone går denne gang til klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), som har indgået et teleforlig om fremtidens telepolitik, der skal fremme god mobil- og bredbåndsdækning.

Aftalen betyder blandt andet, at bredbåndspuljen nu får tilført yderligere 60 millioner kroner, så der i alt er 100 millioner kroner til at sikre bedre internet i Danmark. Pengene skal fremover målrettes til de tyndt befolkede områder, og målsætningen er, at alle husstande og virksomheder senest i 2020 skal have adgang til en ordentlig bredbåndsforbindelse.

- Det er en bred politisk aftale med alle folketingets partier, og så er det politik, som virkelig betyder noget for mange af de danskere, som har valgt at bo langt væk fra de tæt befolkede områder, siger Jesper Buch.

Ugens klovnehat

Ugens klovnehat går til tidligere byrådsmedlem Jørgen Lundsgaard (LA) fra Svendborg, som risikerer en politianmeldelse, fordi han har malet facaden på sin café i en rød farve, som strider mod lokalplanen. I mandags udløb den frist, som Svendborg Kommune har givet ham til at bringe forholdene i orden.

- Det kan selvfølgelig smutte for enhver, men lokalplanen er vedtaget af et politisk flertal, og Jørgen Lundsgaard var selv med til at vedtage planen, da han sad i byrådet. Jørgen Lundsgaard har nu haft over et halvt år til at bringe tingene i overensstemmelse med reglerne, men der er intet sket. Han har virkelig fortjent at få ugens klovnehat, siger Jakob Risbro.

Svendborg Kommune oplyser onsdag til TV 2/Fyn, at juristerne i denne uge tager endelig stilling til, om Jørgen Lundsgaard skal anmeldes til politiet.

