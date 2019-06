Kongelig ring skal give adgang til Nyborgs ny borg

Det er ikke kun Nyborgs nye borg til 351 millioner kroner, der bliver noget ud over det sædvanlige, når den er færdig i 2023.

Det gør adgangen til borgen også.

Gæsterne forsynes nemlig med en signet-ring med kongens segl som billet.

Kongens segl var et magtsymbol.

- Og med ringen på får man adgang til de forskellige oplevelser, sprog og spil på slottet, oplyser slotsdirektøren.

Børn under 18 år får gratis adgang til slottet og borgen.

- Vi er et statsanerkendt museum, der har pligt til at give børn gratis adgang. Vi forventer, at det kommer til at koste i nærheden af 100 kroner for voksne at komme ind, fortæller Mette Ladegaard Thøgersen.

Gratis adgang

Desuden er der gratis adgang for alle til den store slotsplads, hvor det forventes at blive masser af arrangementer, når byggeriet er færdigt.

De næste fire uger er der mulighed for at komme med indsigelser til det endelige projekt, der blandt andet indebærer en lidt lavere udstillingsbygning, der er forbundet med kongefløjen med lukkede overgangsbroer, et nyt og højere udsigtstårn og mulighed for at gå på ringmuren.

Det, der kan klages over, er den dispensation, som fortidsmindekontoret har givet.

Mette Ladegaard Thøgersen forventer dog ikke, at en eventuel klage vil forsinke byggeriet.

Det første spadestik tages nemlig først om et års tid, og hele den mellemliggende periode er der altså mulighed for at kigge på de indsigelser, der eventuelt måtte komme.

Det er Miljøankenævnet, der er klageinstans.