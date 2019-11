Se videoen: Kongeligt besøg på fynsk gymnasium

Den røde løber var torsdag formiddag rullet ud foran Mulernes Legatskole. Anledningen var åbningen af en udstilling af en række af prins Henriks litterære værker, hvor prinsesse Marie var æresgæst.

Prinsessen blev modtaget med buk og nejen for enden af den røde løber, hvor også gymnasieelev Avdasher Ibrahim Sulaiman overrakte en buket blomster. Derefter fortsatte programmet med velkomstale og fransk musik i gymnasiets aula.

- Vi er glade for, at vi kan lægge hus til dette flotte protektricebesøg i Alliance Française. Et besøg, der har baggrund i, at første udgave af prins Henriks spændende værker er deponeret her på skolen, og at denne udstilling nu kan blive officielt indviet, sagde rektor Torben Jakobsen i sin tale.

Fyns franske forening

Ud over at deltage i åbningen af udstillingen inkluderede prinsessens besøg også et møde med foreningen Alliance Française de Fionie, hvis formål er at udbrede kendskabet til fransk sprog og kultur.

Formanden for foreningen, Helle Andersen, tog imod prinsessen, da hun ankom til Mulernes Legatskole. Men selvom Helle Andersen som fynsk repræsentant havde en central rolle, var der også deltagelse fra søsterforeninger fra København, Aarhus, Haderslev, Fredericia, Roskilde og Viborg.

Prinsesse Marie overtog i år protektion for Alliance Française i Danmark efter prins Henrik. Foreningen har eksisteret siden 1884 og har afdelinger over hele landet.

Samtaler med rådmand og elever

Under sit besøg havde prinsesse Marie tre korte samtaler med blandt andre en gruppe af gymnasiets franskelever og rådmand Jane Jegind (V), der også deltog i åbningen af udstillingen sammen med blandt andre honorær konsul Søren Askegaard.

