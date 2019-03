De store drenge skubber de mindre ud: Konkurrence udfordrer fynske mikrobryggerier

De fynske mikrobryggerier kæmper med næb og kløer for at holde skindet på næsen.

Vi kan sagtens mærke, at vi er mange om buddet, og vi kan også godt mærke, at nogle af de store bryggerier fylder rigtig meget på hylderne. Janni Bidstrup, direktør, Rise Bryggeri.

I Gundestrup på Fyn har Jørgen Hoff lavet ost og brygget øl de seneste 12 år. Men ølsalget går ikke helt så godt som tidligere. Og det er de store bryggeriers skyld, mener han.

- Inden for de seneste par år, især sidste år, kan vi godt mærke, at der er mange af de store drenge, som gerne vil være med, siger Jørgen Hoff til TV 2/Fyn.

Samme pres mærker Eddie Szweda fra Midtfyns Bryghus.

- Royal Unibrew, Carlsberg, Vestfyen. Alle de store har deres egne specialøl-mærker. Der er simpelthen ikke hyldemeter nok i butikkerne til os alle sammen, siger Eddie Szweda.

En gennemgang af de fynske mikrobryggeriers regnskaber viser meget svingende resultater og lav egenkapital hos flere af dem. Økonomierne bag specialøllene er sårbare.

Rise Bryggeri på Ærø mærker også konkurrencen.

- Vi kan sagtens mærke, at vi er mange om buddet, og vi kan også godt mærke, at nogle af de store bryggerier fylder rigtig meget på hylderne, siger Rises direktør, Janni Bidstrup.

Men antallet af bryggerier i Danmark er også eksploderet. Fra 12 bryggerier i 2000 til 206 i dag. Det oplyser Bryggeriforeningen.

- De presser prisen

Alligevel er det de store bryggerier, der primært får skyld for det svigtende salg hos mikrobryggerierne.

- De kan presse priserne, fordi de har jo helt andre volumer og større markedsføringskræfter, siger Janni Bidstrup.

I Gundestrup ærgrer udviklingen Jørgen Hoff.

Men er det ikke godt for forbrugerne, at de kan få nogle lidt billigere specialøl?

- Jo, det er det da. Men man skal også have noget, man kan stå inde for - både klimamæssigt og det ene og det andet og det tredje. Man skal jo tænke lidt hele vejen rundt, svarer Jørgen Hoff.

Og det synes du ikke de andre gør?

- Det kan da godt være, de gør det. Men de har bare nogle andre volumener at gøre det på, siger Jørgen Hoff.

Men uanset hvad, så ser udviklingen ud til at fortsætte. Hos Vestfyens Bryggeri - Danmarks fjerdestørste bryggeri - har de netop annonceret, at de skruer yderligere op for specialbryggen.

- Vi vil ikke lade være med at producere fantastiske øl af hensyn til mikrobryggerne. Det vil vi altså ikke, siger Poul Bertelsen, Bryggeriet Vestfyens bestyrelsesformand.

Men der er også mikrobryggere, som hilser de store bryggerier velkommen på specialøl-markedet.

- Ja, helt sindssygt. De bruger mange flere penge på markedsføring. Så hvis de kan lære de danske forbrugere om craft beer, så løfter det hele kategorien, siger Eddie Szweda fra Midtfyns Bryghus.

Gælder om at være krea

Når mikrobryggerierne ikke kan konkurrere med de store på pris, må de i stedet skrue op for kreativiteten.

Det er i hvert fald Jørgen Hoffs vej ud af problemerne.

Han har brygget en alkoholfri IPA. Den er så ny, at man endnu ikke kan købe den.

- Det er et forsøg på at følge med den trend, der er, at forbrugerne gerne vil have noget alkoholfrit. Og så har jeg forsøgt mig frem med en anden slags gær, så den stadig smager af noget både i top og bund. Det er jo tit problemet med alkoholfri øl. De kommer til at mangle smag, siger Jørgen Hoff.

Gundestrup-bryggeren er dog ikke den eneste, der har set lyset, hvad angår alkoholfri øl. Ifølge en undersøgelse fra Bryggeriforeningen steg antallet af alkoholfri øl i perioden 2017 til 2018 med 19 procent.

Jørgen Hoffs alkoholfri IPA bliver frigivet 21. marts.

