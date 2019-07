Arkaden-ejer om konkurs: Konkurrencen er hård i Odense

Jacob Christer Larsen, der stod bag street food stedet Arkaden Food Market sammen med Thomas Kyung Jensen er ked af, at de har været nødsaget til at begære stedet konkurs.

Arkaden genåbnede den 8. december 2017 som street food marked efter at have stået tom i flere år. Og stedet åbnede kun få måneder efter Odenses første street food-marked, Storms Pakhus, ved Odense Havn slog dørene op.

Men ifølge Jacob Christer Larsen har Arkadens modgang ikke noget med Storms Pakhus at gøre.

- Nej, jeg tror ikke at street food markedet er for nedadgående. Men konkurrencen generelt i Odense er hård, og selvom det er Danmarks tredjestørste by, er der også rigtig mange spisesteder, siger han og fortsætter:

- Og hos os er der rigtig mange siddepladser, der skal fyldes ud for at det løber rundt, og det er ikke lykkedes. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af.

Thomas Kyung Jensen (tv.) og Jacob Christer Larsen (th.) fra dengang, drømmen om at genoplive Arkaden som fødevaremarked var helt ny. Foto: Morten Albek

Værdier låst af

Andreas Mai, en af standholderne i Arkaden Food Market, mødte onsdag morgen op til et næsten tomt Arkaden, og han var indigneret over, at ejerne har taget værdierne med sig.

Men sådan forholder det sig ikke, siger Jacob Christer Larsen.

- Vi var inde i aftes og fjerne borde og drikkevarer og andre ting af værdi, og de er låst inde i et rum, så der er noget til kurator, siger han.

På spørgsmålet om, hvordan de forretningsdrivende står, svarer Jacob Christer Larsen:

- Det er kurator, der afgør det, men jeg håber selvfølgelig, at alle lider mindst mulig tab.

Jacob Chister Larsen understreger, at han og Thomas Kyung Jensen er kede af, at det ikke har været muligt at redde Arkaden, selvom de har forsøgt, som de tidligere onsdag meddelte på Facebook.

Men derudover har han ikke yderligere kommentarer.