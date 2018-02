Razzia: Uanmeldt besøg hos fynsk mediekoncern

Jysk Fynske Mediers handel med ugeaviser med Politikens Lokalaviser i 2017 er kommet under Konkurrencestyrelsens lup. Medarbejdere afhørt.

Den jyske-fynske mediekoncern Jysk Fynske Medier har haft uanmeldt besøg af Konkurrencestyrelsen.

Det oplyser Fyens.dk på sin hjemmeside.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dukkede onsdag morgen op i receptionen på Jysk Fynske Mediers hovedsæde i Vejle samt i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense.

Her forlangte de at få stillet lokaler til rådighed og at få udleveret forskellige computere, som de gik i gang med at undersøge. Desuden blev nogle af de ansatte bedt om at afgive oplysninger, oplyser Fyens.dk

- Medarbejdere fra Konkurrencestyrelsen er her for at se nærmere på de handler, vi lavede med Politikens Lokalaviser sidste år, siger administrerende direktør Jesper Rosener.

Jysk Fynske Medier købte i 2017 syv ugeaviser på Fyn og i Sydøstjylland og lukkede dem, mens Politikens Lokalaviser købte syv ugeaviser i Aarhus-området.

Desuden blev begge medejere af syv østjyske ugeaviser. Efter handlen lukkede Jysk Fynske Medier en række af ugeaviserne.

