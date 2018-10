Konkursramt bryggeri deler ud: Øl gør fynboerne glade

Sidste lørdag i oktober er for mange ølelskere noget helt specielt. Her har Indslev Bryggeri på Vestfyn nemlig de seneste mange år åbnede op for dørene til en traditionsrig dag i det fynske, hvor salget af juleøl starter.

Men lørdagens åbne hus er ikke helt, som det har været de mange tidligere år. Det er nemlig kun lige knap to måneder siden, at bryggeriet gik konkurs og alt så lidt sort ud.

Ugen efter konkursen blev det lille fynske bryggeri så reddet og opkøbt af Bryggeriet Vestfyen.

Det er altid rart, når sådan et initiativ her overlever, fordi de laver jo faktisk god øl Hans Erik Pedersen, gymnasielærer fra Odense

Derfor betyder lørdagens åbne hus også en hel del for bryggeriets mangeårige brygmester, Torben Steenholdt.

- Jeg har glædet mig rigtig meget, fortæller brygmesteren og fortsætter:

- Jeg er normalt ikke så traditionsbundet af natur, men i og med at jeg har været på det her bryggeri i nu syv år, så var det faktisk rigtig rart at høre, at de havde tænkt sig at videreføre den her tradition.

Traditionen tro

Brygmesteren er ikke den eneste, der er glad for, at traditionen med at invitere fynboerne ind til et glas juleøl første lørdag i oktober, stadig findes.

- De lokale, der har fuldt bryggeriet i mange år og som har deltaget i den her traditionsrige dag i mange år, er meget interesseret i at høre, hvad der skal ske nu, og hvordan det går, og om vi stadig kommer til at producere herude. Og om vi stadig kommer til at lave den samme øl. Det er der meget interesse om, fortæller brygmesteren.

Vennerne Hans Erik Pedersen og Svend Erik Kjærgaard er for fjerde år i træk mødt op på Vestfyn for at smage på bryggeriets julegodter.

- Det er en hyggelig dag, hvor vi køber ind til jul, fortæller Svend Erik Kjærgaard, der arbejder som økonomichef.

Og det kan vennen kun give ham ret i:

- Det er blevet en tradition i min familie, at jeg kommer med øl her fra til jul, siger Hans Erik Pedersen, der er gymnasielærer.

Det er en rigtig dejlig dag, hvor folk også kommer hen og siger, hvor dejlig de synes øllen er, og man møder ligesom folk i glade omstændigheder Torben Steenholdt, brygmester på Indslev Bryggeri

Og det er begge enige om, at det da ville være trist, hvis traditionen ikke levede videre.

- Det er altid rart, når sådan et initiativ her overlever, fordi de laver jo faktisk god øl, fortæller Hans Erik Pedersen og fortsætter:

- Vi har da snakket sammen om, at det var trist. Og ej så skal vi ikke der ned i år. Så derfor var det da fedt at læse, at der var nogle, der reddede røven på dem lige til sidst.

Glade fynboere

Selvom den første lørdag i oktober typisk byder på øl og mange af slagsen på bryggeriet på Vestfyn fra klokken 10 til 18, så er der faktisk også meget andet, man kan nyde til det åbne hus.

Der bliver blandt andet spillet op i et telt, hvor lokale bands invitere til dans. Ud over at der er massere af øl til de fremmødte, så kan man også få en lille bid mad, så man ikke tager helt sulten hjem fra bryggeriet.

Men der er også mulighed for at snakke om de mange øl, som bryggeriet laver.

- Det er en rigtig dejlig dag, hvor folk også kommer hen og siger, hvor dejlig de synes øllen er, og man møder ligesom folk i glade omstændigheder, fortæller Torben Steenholdt og fortsætter:

- Øl er noget folk ikke kan lade være med at være glad over.

