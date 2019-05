Sur sommer: Konnerup taber igen på chokoladen

De kendte fynske luksuschokolader fra Konnerup blev hårdt ramt af den usædvanligt varme sommer.

Det fremgår af det netop offentliggjorte 2018-regnskab.

Den varme sommer er gået ud over salget i sommermånederne og efteråret. Citat fra ledelsesberetningen

Konnerup, der gik konkurs i 2017 og siden er genrejst af den fynske erhvervs- og rigmand Ole Billum-Jensen, gav sidste år et underskud på 1,2 millioner kroner.

Det startede ellers godt efter, at Ole Billum-Jensen havde overtaget ejerskabet.

Læs også 12 dage efter konkurs: Lokal erhvervsmand bag genåbning af fynsk chokoladefabrik

Fra den 30. maj til den 30. december i 2017 lykkedes det at få så meget styr på økonomien, at selskabet gav et overskud på 854.000 kroner før skat.

Det i 2018 opnåede resultat er ikke tilfredsstillende, hedder det i ledelsesberetningen

- Den varme sommer er gået ud over salget i sommermånederne og efteråret. Virksomheden har yderligere i 2018 brugt ressourcer på økologicertificering. Derudover er virksomheden påbegyndt produktion af energibarer for andre. Idéen er at producere energibarer på produktionsanlægget i de perioder, hvor der ikke produceres chokoladeprodukter. Det er også i denne forbindelse, at det har været nødvendigt for virksomheden at blive økologicertificeret, hedder det i ledelsesberetningen.

Læs også Fynske lækkerier: Konnerup Chokolade ovenpå igen

Det slås også fast, at den nye produktion har kostet både økonomiske som arbejdsmæssige ressourcer i virksomheden, men at ledelsen er fortsat af den opfattelse, at en øget udnyttelse af produktionsapparatet vil kunne medvirke til at forbedre virksomhedens resultat.

Selskabets egenkapital er nu i minus med 209.000 kroner.