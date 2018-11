Konservative: Skriv dansk så alle fatter det!

For os handler det om, at det sprog, der beskriver beslutninger og information i dagsordener og referater ganske enkelt er blevet for kompleks Tommy Hummelmose (K), medlem af Odense Byråd

Dagsordener og referater skal skrives i et sprog, der er til at forstå for alle.

Den konservative byrådsgruppe foreslår, at byrådet anmoder udvalget for borgerinddragelse om at finde frem til en løsning til forenkling af embedsmændenes sprog.

- Vi beder nu om at få sagen optaget på byrådets dagsorden så hurtigt som muligt. Vi må som by ikke acceptere, at det politiske sprog bliver så kompliceret, at det kræver en særlig uddannelsesbaggrund eller en særlig forhåndsviden at forstå de beslutninger, der træffes af byrådet, siger byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K).

De Konservative mener, at det komplicerede embedsmandssprog udgør et demokratisk problem i kommunen, som i de her år gennemgår store forandringer i bestræbelserne på at løfte Odense til en dansk storby.

"Derfor er det afgørende, at de beslutninger, som skaber disse forandringer er gennemsigtige. Alle forslag og beslutninger skal skrives i et sprog, så vi ikke udelukker store befolkningsgrupper", skriver byrådsgruppen som begrundelse for at få sagen på byrådets dagsorden.

- For os handler det om, at det sprog, der beskriver beslutninger og information i dagsordener og referater ganske enkelt er blevet for kompleks, siger Tommy Hummelmose (K).

Umuligt at forstå

Den konservative byrådsgruppe har tidligere kritiseret det snørklede og indviklede embedsmandssprog. Det skete på et byrådsmøde tidligere på sommeren. Her måtte Tommy Hummelmose åbent konstatere, at der var et punkt på dagsordenen, som han havde svært ved at forstå.

- Jeg må sige det lige ud: Da jeg læste sagen igennem, var der flere dele, som jeg ganske enkelt ikke forstod. Måske skal jeg på sprogskole i kommunalt forvaltningssprog, men jeg tror, jeg taler for andre i salen, sagde han dengang.

