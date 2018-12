Konservativt byrådsmedlem kræver sager gennemgået

To gange den seneste uge har TV 2/Fyn kunne fortælle, hvordan Odense Kommune først trak bevillingen til særligt tilrettelagte HF-uddannelser for efterfølgende at ændre beslutningerne igen.

Den slags fejl må ikke ske. Sådan siger Tommy Hummelmose (C), medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune, til TV 2/Fyn.

- For det første gør det mig rigtig ked af det på de to pigers vegne, i de to sager, som I har præsenteret. Der er jo tydeligvis tale om to piger, som i forvejen er i en presset livssituation. De har haft deres at slås med gennem livet, og det sidste de har brug for, det er, at de også skal slås med kommunen, siger han.

Derfor har Tommy Hummelmose nu bedt om at få en redegørelse af samtlige sager om for-revalidering i kommunen. Det siger han til TV 2/Fyn.

- Jeg har i dag bedt forvaltningen om en redegørelse omkring de her sager. Ikke kun for de to sager, som I har præsenteret, men også en redegørelse på, om der findes andre sager, som vi bare ikke har hørt om endnu. For det her duer ikke. Der er tydeligvis sket fejl - hvad forvaltningen også klart indrømmer i dag. Det duer ikke, for det må ikke ske i de her sager, siger han.

Flere sager

Første gang at TV 2/Fyn kunne fortælle om fejl i sager om for-revalidering var i sidste uge, da Kamma Lindholt stod frem med sin historie.

Hun lider af angst og går derfor på en tre-årig HF-uddannelse. Alligevel vurderede kommunen, at hendes uddannelse skulle stoppe. I tirsdags omgjorde kommunen så beslutningen, så Kamma Lindholt kunne få lov at fortsætte sin uddannelse.

Selvsamme tirsdag var den så gal igen. Her fik Maria Andersen besked om, at Odense Kommune ville stoppe hendes bevilling til en femårig HF-uddannelse. Dagen efter, om onsdagen, trak kommunen afgørelsen tilbage.

Derfor håber Tommy Hummelmose, at redegørelsen fra forvaltningen kan være med til at rydde op i de uheldige sager.

- Den redegørelse bliver vi præsenteret for i udvalget så hurtigt som muligt. Når redegørelsen bliver præsenteret, så vil det selvfølgelig blive belyst, om der er forskellige forhold, som forvaltningen kan gøre anderledes, siger han.