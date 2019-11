Flyttehjælp i ghetto: Kontanter for at flytte gav pote i Brabrand

Det virkede i Skovgårdsparken i Aarhus, da Brabrand Boligforening tilbød 50.000 kroner i flyttehjælp til familier uden tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de opsagde deres lejlighed.

Det blev gjort for at nedbringe antallet af personer på overførselsindkomst i området og dermed undgå at blive klassificeret som ghetto.

- Det projekt er gået rigtig godt. Det er lykkes at flytte 15 familier frivilligt. De har opfattet det positivt, og det har bidraget til, at vi håber og tror på, vi kan komme af den liste, siger Keld Laursen, der er direktør i Brabrand Boligforening.

Fyens Stiftstidende kunne onsdag fortælle, at man forsøger sig med en lignende model i Odense - her er det dog kriminelle, der får tilbuddet om penge for at flytte. Kommunen tilbyder 15.000 kroner til beboere i Riisingparken, Solbakken, Påskeløkken og Smedeløkken i det østlige Odense.

Derudover tilbyder boligselskaberne FAB, Civica og Odense Boligselskab at betale for de kriminelles flytning og 14 dages husleje i en ny almen bolig, og de vil desuden friholde de dømte beboere fra at skulle betale indskud.

Kan betyde nedrivning

Det var beboerne i Skovgårdsparken i Brabrand, der i sommeren 2018 tog beslutningen om at tilbyde flyttehjælp til personer på overførselsindkomst, der ikke havde tilknytning til arbejdsmarkedet. Pengene til flyttehjælp gik fra beboernes fællespulje.

- De kunne så få hjælp til at flytte til en anden bolig et andet sted i byen, siger Keld Laursen.

Ifølge Keld Laursen er andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet faldet fra 41,9 procent til 37,5 efter initiativet. Dermed er man kommet under de 40 procent, der er et af kriterierne, når ghettolisten bliver opgjort.

Sådan defineres ghettolisten Udsatte boligområder Ved et udsat boligområde forstås et område, hvor mindst to af følgende kriterier er opfyldt: Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Ghettoområder Ved et ghettoområde forstås et udsat boligområde, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Tallene for uddannelse og antal af ikke-vestlige indvandrere opgøres 11 måneder før årets liste udkommer. Tallene for antallet af dømte, gennemsnitlig indkomst og andelen af personer uden for arbejdsmarkedet beregnes ud fra et gennemsnit af de seneste to år. Det betyder, at tallene for ghettolisten 2019 bygger på tal fra 2017 og 2018. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Se mere

Hvis et område i fem år i træk ender på regeringens ghettoliste, bliver det klassificeret som en hård ghetto. Sker det for Risingområdet, kan det betyde, at man skal rive 60 procent af de almene boliger i området ned.

Risingområdet har været på listen siden 2016, og hvis man skal undgå at ende der igen næste år, er det nødvendigt, at 10-12 kriminelle flytter ud af området inden udgangen af 2019.

Sidste udvej

På sidste års ghettoliste, hvor Risingområdet omtales som "Solbakken mv." fremgår det, at 2,25 procent af de 1.324 beboere er dømte. Dermed ligger man mere end tre gange over landsgennemsnittet, hvilket er højeste tilladte niveau i kriterierne.

Selvom området sidste år også opfyldte tre andre kriterier, er det andelen af dømte, der er den største knast.

- Det her er sidste skud i bøssen, for vi har haft sat ind med en ekstra beskæftigelsesindsats for at få folk i job, hvilket lykkedes udmærket. Vi sat ind i forhold til uddannelse, vi har gjort så man skal være i arbejde og tjene et vist beløb for at kunne flytte ind. Det er alt sammen lykkedes godt, men der er ikke så stor udflytning, sagde Brian Dybro, der er rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, onsdag til TV 2/Fyn.

Ghettolisterne udkommer hvert år 1. december.