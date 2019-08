Jagt på sociale svindlere: Kontrolgruppe skovler millioner ind – og kan grave endnu flere frem

Kontrolgruppens indtjening er mere end fordoblet på to år. I 2016 indbragte indsatsen mod socialt svindel fem millioner kroner, og sidste år fik kommunekassen over 12 millioner kroner ind via gruppens arbejde.

Og ifølge beregninger fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningen er der potentiale til at hæve indtjeningen yderligere.

- Når man laver socialt snyd, så er det vores fællesskab man snyder, og det synes jeg, at vi skal sætte hårdt ind over for, siger rådmand Brian Dybro (SF) til TV 2/Fyn.

Grunden til, at Kontrolgruppen henter flere penge hjem, er, at antallet af medarbejdere i Kontrolgruppen i 2017 blev udvidet med fire medarbejdere, og at der er lavet en særlig indsats over for bande- og rockerkriminalitet.

- Nu er Kontrolgruppen i fuld drift, og vi har taget en række nye værktøjer i brug, som gør det sværere at skjule socialt snyd, siger rådmanden.

Blandt andet samarbejder Kontrolgruppen med Skat og Politi og har nu mulighed for at samkøre forskellige registrer, så svindel nemmere kan afsløres.

Kilde: Odense Kommune

Men ifølge Social- og Beskæftigelsesforvaltningen er der stadig mulighed for at hente endnu flere penge tilbage til kommunekassen. Hvis medarbejderstaben bliver udvidet med yderligere to medarbejdere vil kommunen kunne afsløre snyd for yderligere én million kroner. Det vil give en nettofortjeneste på 130.000 kroner.

- Jeg mener, at vi bør udnytte alle muligheder for at bekæmpe socialt bedrageri og ser positivt på, at vi endnu en gang udvider Kontrolgruppen, siger Brian Dybro.

Indtjeningen i Kontrolgruppen kan dog ikke fortsætte i det uendelige, da der heldigvis er grænser for den sociale svindel i kommunen, og derfor vurderer forvaltningen, at ti medarbejdere er nok til at afsløre den svindel, der finder sted.

Kontrolgruppen afslører især snyd med kontanthjælp, pension, fripladser og sygedagpenge. Alene på området for kontanthjælp afslørede gruppen i 2018 svindel for 8,6 millioner kroner.

Når Kontrolgruppen afslører svindel, stiller kommunen krav til borgerne eller virksomhederne om tilbagebetaling, men endnu er der ikke rejst straffesager efter socialt snyd.

