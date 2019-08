Kontroversiel børnebog bruges fortsat i Odense – nu langer politiker ud efter sundhedsplejersker

723 danske psykologer har sendt et åbent brev til forlaget Gyldendal, fordi de er bekymrede over, at forlaget har afvist at ville stoppe salget af bogen ”Godnat og sov godt”. Det skriver DR Nordjylland.

Bogen opfordrer forældre til at bruge en form for søvntræning, hvor forældre skal ignorere deres babys eller lille barns gråd i bestemte tidsintervaller, når barnet skal sove. Forældrene må hverken vugge eller ae barnet - heller ikke selvom det græder.

Jeg vil sgu ikke stå på mål for, at der er nogen af vores sundhedsplejersker, der anbefaler forældrene at lade deres børn græde sig selv i søvn Tim Vermund

Ifølge Tim Vermund, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Odense Kommune, anbefaler flere af kommunens sundhedsplejersker fortsat bogen, hvis forældre har små børn med problemer med at falde i søvn.

Han fortæller til TV 2/Fyn, at han er blevet kontaktet af flere kvinder, der undrer sig over, at kommunens sundhedsplejersker fortsat anbefaler bogen og dens metodik.

Det vil han have lavet om på hurtigst muligt.

- Dybest set har vi politikere ansvar for, hvad det er for en opdragelse, som vores sundhedsplejersker anbefaler forældrene i Odense Kommune. Og det er jo ikke, fordi jeg er uddannet sundhedsplejerske, men når vi hører 700 psykologer sige, at det her er helt hen i vejret, så synes jeg, vi skal tage det til efterretning.

- Jeg vil sgu ikke stå på mål for, at der er nogen af vores sundhedsplejersker, der anbefaler forældrene at lade deres børn græde sig selv i søvn, til de brækker sig. Det kan jeg simpelthen ikke være bekendt, siger Tim Vermund til TV 2/Fyn.

Rådmand: Det skal stoppes

Derfor har Tim Vermund kontaktet kommunens Børn- og Ungerådmand, Susanne Crawley (R) for omgående at få stoppet anbefalingerne af metoderne i ”Godnat og sov godt”.

Alternativt vil han tage sagen op politisk i kommunens Børn- og Ungeudvalg. Så vidt behøver det dog ikke komme, understreger Susanne Crawley.

- Tim har allerede fået et beroligende svar om, at det ikke er en anbefaling fra Odense Kommune. Det er ikke noget, som nogen herinde siger, at sundhedsplejerskerne skal gå rundt og sige, forklarer Susanne Crawley.

Rådmanden vil samtidig benytte lejligheden til at understrege over for kommunens sundhedsplejersker, at bogens metoder ikke skal anbefales småbørnsforældre i kommunen.

- Hvis der skulle være nogen, som har anbefalet den her bog, så er det i hvert en god anledning nu til at få det stoppet, siger Susanne Crawley.

Censur?

Tim Vermund erkender, at det muligvis kan opfattes kontroversielt, at han som politisk valgt så direkte vil blande sig i sundhedsplejerskernes anbefalinger.

- Jeg tænkte da også over, om det bliver en censur. Men når der er over 700 psykologer, der siger, at det altså er en bog, som gør mere skade end gavn, og jeg så hører fra mødre, at det er noget, som vores sundhedsplejersker anbefaler, så synes jeg godt, man kan blande sig politisk, siger Tim Vermund.

Susanne Crawley er enig. Blandt andet også fordi de begge er forældre.

- Kommunens holdning er ikke at anbefale den bog. Tværtimod, siger den radikale rådmand.

Gyldendal: Bogen fortjener kritik

Bogen ”Godnat og sov godt”, der er oversat fra spansk og i år 2000 oprindeligt skrevet af Sylvia de Béjar og Eduard Estivill, fik i sommeren 2018 massiv kritik på sociale medier.

Det fik Gyldendal, der udgiver den danske oversættelse, til at sætte en større undersøgelse af bogens metoder i gang, så de efterfølgende kunne vurdere, om bogen skulle fjernes fra hylderne hos de danske boghandlere.

I juni var undersøgelsen tilendebragt, og Gyldendal meldte ud, at det vil lade bogen blive i handlen. Det har nu fået de flere end 700 danske psykologer til at skrive det åbne brev til forlaget, hvor de argumenterer for, hvorfor bogen bør fjernes fra markedet.

Hos Gyldendal hilser redaktionschef Mette Korsgaard den genåbnede diskussion om bogen velkommen, men hun understreger over for DR, at forlaget fortsat ikke mener, at der er anledning til at fjerne den omstridte bog.

- Bogen fortjener at blive kritiseret og at få en omgang i møllen, men derfra og så til at trække den tilbage, det er et voldsomt skridt for et forlag, siger Mette Korsgaard til DR.