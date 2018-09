Kontroversiel DF'er melder sig ud af partiet efter Facebook-sag

Knud Arhnkiel fra Dansk Folkeparti i Kerteminde har meldt sig ud af partiet. Jeg har gjort det af kærlighed, siger han.

Knud Arhnkiel fra Dansk Folkeparti i Kerteminde har meldt sig ud af partiet. Det sker efter han i weekenden blev banket på plads af partisekretær Poul Lindholm.

Knud Arhnkiel havde søndag lagt et opslag ud på Facebook, hvor han opfordrede unge til at bevæbne sig, og nu siger han til TV 2/Fyn, at han har meldt sig ud af partiet af kærlighed:

- Jeg har meldt mig ud i eftermiddag og gør det af kærlighed til partiet.

Han fortsætter som løsgænger i byrådet Kerteminde Kommune.

Har selv taget beslutningen

Søndag sagde han til TV 2/Fyn, at Facebook-opslaget alene var hans holdning:

- For mig er det fuldstændig ligegyldigt om partiet ikke kan lide opslaget. Kan de ikke klare det, så ... de har jo retten til at ekskludere mig.

I dag siger han, at han selv har truffet beslutningen om at klippe forbindelsen til Dansk Folkeparti:

- Poul Lindholm lå ikke på knæ for at få mig til at fortsætte. Hver gang der er en journalist der ringer til Poul Lindholm, så bliver han lidt træt af det. Men jeg er ikke smidt ud.

- Mit hjerte brænder for DF, men det jeg har det godt med er, at vi ikke har nogen intern uro og har aldrig har haft det.

I mediernes søgelys

Siden Facebook-opslaget, hvor Knud Arhnkiel efter et overfald i Kolding, hvor 10-12 unge invandrere overfaldt tre mænd, blandt andet skrev "hvor er vores friske ungdom henne, bør i ikke finde sammen, bevæbne jer, og sammen en gang for alle fjerne den ondskab", har han været i flere mediers søgelys.

Blandt andre var Radio24syv efter ham i et liveinterview:

- Jeg har rigtig mange på nakken. Den måde Radio24syv opfører sig på, er at lave en hel anden agenda. Jeg har ikke noget i mod at få tæsk, siger Knud Arhnkiel, og tilføjer, at nu er det begyndt også at gå ud over andre:

- Jeg følte at situationen var sådan, at jeg var nødt til det. Ellers ville DF stå i medierne hver eneste dag og få prygl på grund af mig.

Fortryder intet

Men selvom både partitoppen og medierne har været efter den kontroversielle politiker, så vi han ikke trække sin holdning tilbage:

- Jeg fortryder det ikke. Måske er der nogle ting, jeg har skrevet i en hurtig vending, og som måske har været til grænsen. Men noget af det, som jeg har skrevet, er skrevet med et glimt i øjet.

Sat på plads to gange

Knud Arhnkiel blev også sat på plads af Poul Lindholm for et års tid siden. Her kom han i modvind både på de sociale medier og hos DF-toppen, efter han i en kommentar på Facebook kaldte indvandrere for parasitter.

Heller ikke dengang fortrød han sit opslag, men rettede ind efter en opringning fra partiets hovedkontor.

Søndagens opslag - som kan ses herunder - blev slettet søndag eftermiddag.

Det var dette opslag, som Knud Arhnkiel havde lagt på Facebook. Opslaget var midt på eftermiddagen søndag slettet.