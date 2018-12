Rumænere sendes hjem: Kopierede 26 betalingskort og hævede 35.000 kroner

Læs også Gode råd: Sådan kan du undgå "skimming" af dit betalingskort

To rumænske mænd på henholdsvis 39 år og 37 år er så småt på vej hjem til Rumænien. De blev tirsdag begge dømt for databedrageri af særlig grov karakter.

Udover udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år blev den 39-årige idømt 15 måneders fængsel, mens den 37-årige fik en straf på ti måneders fængsel.

Ifølge anklager ved Fyns Politi, Karen Jensen, har begge mænd siddet varetægtfængslet, siden de blev anholdt i Odense i slutningen af juni.

Aflurede kort i hæveautomater

De to mænd har efter al sandsynlighed sammen med flere andre lavet såkaldt "skimming" af hæveautomater i blandt andet Odense og i Skibby på Sjælland.

Ved "skimmingen" har de aflæst kunders kreditkort og har efterfølgende lavet falske kreditkort. Den ene rumæner erkendte under retssagen, at der var lavet 26 falske betalingskort. Med dem har de begået bedrageri for mindst 35.000 kroner.

Før anholdelsen havde de foretaget to hævninger i Odense på henholdsvis 10.000 kroner og 14.000 kroner.

"Skimming" - sådan kunne det være foregået Anklager Karen Jensen fortæller, at det er usikkert, hvilken form for "skimming" rumænerne har anvendt. Der blev nemlig ikke fundet udstyr hos de to dømte. Men en repræsentant fra Rigspolitiet forklarede under retssagen, at "skimmingen" i denne forbindelse meget vel kan være sket ved, at en lille batteridrevet enhed er skubbet ind i "lommen", hvori betalingskortet skubbes. Enheden har aflæst kortenes magnetstribe. Samtidig har et kamera optaget pinkoden. Med de to oplysninger har det været muligt, at lave de falske betalingskort. Se mere

Anklager Karen Jensen forklarer, at den relativt hårde straf bygger på, at borgerne skal kunne føle sig trygge ved at anvende hæveautomater.

- Straffen er høj, fordi der lægges stor vægt på "skimningen", som påvirker en sikker betalingsform. Det er vigtigt at vi har en sikker betalingsform, siger Karen Jensen.

Hun vurderer samtidig, at den 37-årige formentlig i nær fremtid sendes ud af Danmark, fordi han har siddet varetægtsfængslet i mere end fem månder og derfor er tæt på at have afsonet det meste af straffen, mens den 39-årige med sikkerhed skal holde jul og nytår i et dansk fængsel.

