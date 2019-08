Ildsjæle puster liv i ikonisk bygning: Korinth Kro genindviet

Mellem krakelerede kalkvægge, støv og skår fra smadrede ruder stjæler et nyrenoveret anneks på Reventlowsvej 10 i Korinth opmærksomheden.

I onsdags kunne den tidligere Korinth Kro for første gang siden 2008 slå dørene op for overnattende gæster.

Nu hedder stedet Korinth Outdoor Hostel, og det er drevet af ildsjælegruppen Foreningen Korinth Kro, som har rødder i det lokale miljø.

Den gamle kro fra 1801 har stået tom i årevis. Kroen er på et par tusinde kvadratmeter, bevaringsværdig og kongelig privilegeret, og den indgår i et særligt kulturhistorisk miljø omkring Brahetrolleborg - og så er den en del af den Reventlowske fortælling.

Korinth Kro Foto: Pernille Gram

Kroejer for en krone

I 2008 gik stedet konkurs, og sidenhen blev de historiske bygninger i 2011 solgt for en flad enkrone. Men det lykkedes ikke de daværende ejere at rejse den nødvendige kapital til istandsættelse og renovering.

Derfor gik handlen tilbage, og stedet måtte igen lukke.

Sidenhen var Korinth Kro tæt på at være dømt til nedrivning, men i efteråret 2016 gav Faaborg-Midtfyn Kommune stedet en sidste chance og satte kroen til salg.

Her meldte Foreningen Korinth Kro sig på banen som eneste interesserede køber. Deres formål var at sætte kroen i stand og bevare den for eftertiden.

Korinth Kro Foto: Pernille Gram

Gammel bygning får nyt liv

I februar 2017 var kroen så klar til at genopstå efter ni år uden liv. Tirsdag den 21. februar blev købsaftalen underskrevet, og kroen blev solgt til Foreningen Korinth Kro for en krone.

Foreningens planer var, at den privilegerede gæstgivergård fremover skulle præsenteres som et vandrehjem i fantastiske omgivelser. Første arbejdsopgave skulle være en renovering af anneksbygningen, hvor 20 sengepladser skulle istandsættes og lejes ud.

Drømmen var at drive kroen videre som for eksempel vandrehjem, og man forventede dengang, at bygningerne kunne sættes i stand for et sted mellem otte og 16 millioner kroner.

Korinth Kro Foto: Pernille Gram

Første fond fundet

Foråret 2018 gav for alvor foreningen noget at smile over. Realdania besluttede nemlig at støtte planerne om at skabe Korinth Outdoor Hostel med 825.000 kroner.

Projektet i Korinth er et af 34, som Realdania har valgt at støtte i deres kampagne Underværker, der støtter ildsjælene rundt omkring i lokalsamfundene med at få deres ideer ført ud i livet.

Foto: Nicolaj Kenneth Pedersen

Arbejdet med Korinth Kro har stået på længe. Og nu – efter tre års slid – kan foreningen denne sommer glæde sig over at have pustet liv i og genåbnet anneksbygningen til Korinth Outdoor Hostel.

NAVNET KORINTH I 1780erne, som en del af grevens reformer, red grevinde Sybille Reventlow fra Brahetrolleborg slot og digteren Jens Baggesen rundt og navngav matrikler i sognet. Matriklen her fik navnet Korinth.



På den tid afleverede postdiligencen post på kroen til videre udbringning, og da jernbanen kom til i 1882, blev posten flyttet ned til stationen. Helt naturligt fik stationen og den nye stationsby også navnet Korinth.



Korinth kro, der således har navngivet byen og anses for at være byens dåbsattest, har huset mange gæster og fester. Kilde: Underværker, Realdania

Herunder kan du se Korinth Kro fra luften.