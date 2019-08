Så forfalden er den: Korinth Kro skal renoveres af frivillige

Det kradser hurtigt i halsen, når man træder ind gennem døren til den store forfaldne gildesal på den gamle kro i Korinth.

Det lyder måske ikke som et tiltalende arbejdsmiljø, men det er ikke noget, der har skræmt de frivillige fra Foreningen Korinth Kro. De har nemlig brugt rigtig mange timer i kroens lokaler, mens de har renoveret det nyåbnede anneks til kroen.

- Der ligger tusindvis af timer i det her indtil videre, siger Finn Kyhn, der er formand for Foreningen Korinth Kro.

Renoveringen af kroen blev skudt i gang for tre år siden, da foreningen købte kroen af Faaborg-Midtfyn Kommune. Siden har frivillige knoklet for at få den første del af kroen færdig, nemlig annekset, der i onsdags stod klar til at modtage de første overnattende gæster.

Det har til tider været hårdt at være frivillig på projektet, forklarer formanden.

- Vi er møg trætte af det i perioder, men når vi holder en indvielse, som vi gjorde i onsdags, hvor der kom over 200 mennesker, så nyder vi det rigtigt meget, fortæller Finn Kyhn.

Fællesskab af frivillige

Lis Bjergegaard er en af de nyeste frivillige, og modsat mange af de andre frivillige, kommer hun ikke fra lokalområdet.

- Nu kommer jeg jo fra Odense, og de fleste er lokale. Det mærker jeg ikke. Jeg føler mig rigtigt godt taget imod, og jeg har det godt med at komme her, forklarer hun.

Det giver noget i stedet for at sidde hjemme og være ensom. Susanne Wandall, Korinth

Lis Bjergegaard er ikke den eneste, der synes, at det er hyggeligt at komme på kroen, på trods af dens ringe stand. Netop fællesskabet er noget af det, der motiverer de frivillige til at fortsætte arbejdet, selvom første fase nu er overstået, med anneksets indvielse.

- Jeg er allerede kommet ind i fællesskabet nu. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget tid jeg har brugt, men min kat synes, at jeg har været meget længe væk, siger Susanne Wandall fra Korinth og griner.

Susanne startede som frivillig på projektet umiddelbart inden indvielsen i onsdags.

- Det giver noget i stedet for at sidde hjemme og være ensom. Det her er et arbejdsfællesskab med nogle fantastiske mennesker, forklarer hun.

Titusindvis af timer

Selvom første fase af renoveringen blev afsluttet i onsdags, er der er lang vej endnu. Resten af kroen står indtil videre stadig og forfalder, og der skal både en del midler og kærlige hænder til at klare skærene.

- Der kommer til at ligge titusindvis af timer i det inden vi bliver færdige, siger Finn Kyhn

Det er dog ikke noget, der skræmmer de andre frivillige overhovedet

- Jeg synes det er fedt, at det ikke er en opgave, der bare er slut nu. Der er til mange år endnu, fortæller Susanne Wandall.

- Vi plejer at joke med, at vi er færdige, når vi kommer her med rollator, siger Lis Bjergegaard med et smil.