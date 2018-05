Korsløkkeparken atter stemplet som ghetto: Boligselskabet bag maner bekymringer til jorden

Ny plan for landets ghettoer tvinger blandt andet Korsløkkeparken til at nedbringe andelen af lejeboliger til højst 40 procent, hvis den har stået på listen i mere end fire år.

Kriterierne for regeringens ghettoliste blev onsdag ændret, hvilket har fået betydning for Korsløkkeparken i Odense C. Området er nu igen at finde på listen over ghettoer i Danmark og bliver derfor en del af regeringens nye ghettoplan.

Den nye plan tvinger blandt andet ghettoerne til at nedbringe andelen af lejeboliger til højst 40 procent, hvis de har stået på listen i mere end fire år. Det kan i princippet betyde, at boligselskaberne bag bliver nødsaget til at omflytte en stor gruppe af de mennesker, der bor i områderne, og efterfølgende sælge deres lejeboliger.

Korsløkkeparken er ny på listen, og det giver altså boligselskabet bag, Fyens Almennyttige Boligselskab (FAB), fire år at arbejde med, inden de bliver omfattet. Det er ifølge direktør Jacob Michaelsen rigeligt med tid:

- Det bekymrer mig ikke, at Korsløkkeparken er kommet på ghettolisten. Vi har i nogle år lavet en række sociale indsatser, der sammen med store gennemgribende renoveringer, forhåbentligt vil resultere i, at Korsløkkeparken ikke befinder sig på listen om fire år.

Korsløkkeparken er let at fjerne

Før Korsløkkeparken kan blive fjernet fra den omtalte liste, kræver det, at de ikke længere ryger ind under ghettokriterierne. De opdaterede kriterier fremgår nedenfor:

De nye ghettokriterier: Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Ifølge direktøren for FAB er det ikke mange parametre, der skal justeres på, før Korsløkkeparken bliver fjernet fra listen, og derved ikke rammes af ghettoplanens stramninger. Han beskriver blandt andet nye rammer for udlejning som værende et vigtigt redskab, for at Korsløkkeparken igen bliver strøget fra listen:

- De sociale indsatser indebærer blandt andet fleksible udlejningsaftaler, hvori man giver fortrinsret til beboere som er under uddannelse eller i arbejde. Det er et redskab, som vi kan tage i brug i dialog og i samarbejde med Odense Kommune.

Trods områdets nye prædikat som ghetto, er boligforeningen således ikke bekymret.