Kortfilmsvinder fra Odense nærmer sig Oscar

Hvis man vinder en pris ved Odense International Film Festival (OFF), så er der en chance for, at man bliver nomineret til en Oscar.

Det er konklusionen på dagen, hvor komitéen ved The Academy Awards har valgt de 10 shortlistede film, der kan blive nominerede til næste års udgave af The Academy Awards, der uddeler Oscar-priserne. Og her er en kending fra OFF med.

Det oplyser OFF i en pressemeddelse.

Vinderen af hovedprisen ved dette års udgave af OFF var den irske kortfilm Detainment. Fordi filmen vandt hovedprisen ved filmfestivalen i Odense blev den også sendt til komitéen hos The Academy Awards i USA, der nu har valgt, at den fynsk-hædrede kortfilm går videre i kapløbet om en Oscar-nominering.

Her dystede den mod 139 andre shortlistede film om at komme en nominering nærmere. Og nu står det altså klart, at filmen er kommet igennem det første nåløje. Dermed er den og ni andre film tilbage i kampen om en nominering.

Juryen ved OFF sagede om Detainment følgende:

- Filmen har nogle utrolig dygtige og samme tid hjerteskærende præstationer fra to meget unge skuespillere. Sjældent støder man på en så gribende og slagkraftig film som denne. En fortælling om, hvordan vi alle længes efter at blive tilgivet, længes efter at blive elsket, lige meget, hvor afskyelig en kriminalitet, vi har begået, lød det fra juryen.

Juryen ved OFF 2018 bestod af Iben Hjejle, Mads Riisom og Anders Refn

Andre fynsk-hædrede er også med

Detainment er ikke den eneste film fra OFF, der skal dyste om en nominering til de gyldne Oscar-statuetter. Også den canadiske kortfilm Fauve er indstillet som shortlistet film.

Fauve dyster i samme kategori som Detainment ved Academy Awards. Ved OFF vandt Fauve prisen som bedste Storyteller Award.

Den 91. udgave af The Academy Awards afholdes i februar 2019. Inden da vil komitéen afsløre, hvilke film der er nomineret til Oscar-statuetterne.

