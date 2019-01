Kostbar kinesisk HCA-film sat på pause

Filmen "Min bedste ven Andersen" skulle optages i både Kina og Odenses gader, men filmen er nu sat på stand by.

Ambitionen var, at filmen skulle lokke kinesiske turister til Odense, og derfor havde Odense Kommune støttet filmen med fire millioner kroner.

Filmselskabet Zentropa skulle stå bag produktionen af den store kinesisk film om den kendte eventyr-forfatter og den første million fra Odense Kommune var allerede blevet udbetalt til filmen.

De penge har Zentropa nu betalt tilbage igen.

Store forventninger

Forventningerne var store, da projektet blev præsenteret i juni 2014. Den H.C. Andersen-inspirerede spillefilm skulle præsentere Odense og Fyn som et attraktivt rejsemål for de både film- og rejseglade kinesere.

- Vi får en enestående mulighed for at eksponere Odense for det kinesiske publikum med en kvalitetsfilm, hvor store dele af filmen foregår i Odense og endda i H.C. Andersens univers. Jeg er sikker på, det vil resultere i øget interesse for Odense som mål for kinesiske turister, sagde Odenses daværende borgmester Anker Boye (S) ved præsentationen.

Letgenkendelige H.C. Andersen- og Odense-locations

Med millionbidraget sikrede Odense sig, at der skulle bruges letgenkendelige H.C. Andersen- og Odense-locations som en naturlig del af handlingen i væsentlige dele af filmen.

- Projektet er enestående på flere måder. Med filmen får vi en ny og unik platform for synliggørelse af Odense overfor en meget stor gruppe H.C. Andersen-interesserede kinesere, som alle kan være potentielle gæster i Odense, sagde chefen for Destination Fyn, Thomas Kastrup dengang.

Filmen havde et samlet budget på 35 - 40 millioner kroner og dengang var premieren sat til december 2015.

HCA-professor: Det er ærgerligt

- Jeg tænker, at det er ærgerligt. Det var et fantastisk projekt, siger Johannes Nørregaard Frandsen, professor og centerleder, H. C. Andersen Centret ved SDU.

Filmen "Min bedste ven Andersen" skulle skildre en ung pige, der kom til Odense og her mødte hun så den store kærlighed. Samtidig skulle der indgå en drøm om H. C. Andersen.

- Zentropa fik kontakt med en fantastisk kinesisk instruktør, Shu Huan, og han var her i 14 dage med sit hold. Filmen var på tegnebrættet ret langt fremme, siger Johannes Nørregaard Frandsen.