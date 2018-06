Kostbar kirkebøsse fundet vandaliseret i sø

Den 250 år gamle kirkebøsse blev stjålet fra Bogense Kirke, men er nu tilbage. Kirkebøssen har dog taget meget skade.

Der er både gode og dårlige nyheder for menighedsrådsformand i Bogense Kirke, Kjeld Bruun.

Den gode: Den 250 år gamle og 50 kilo tung kirkebøsse er blevet fundet.

Den dårlige: Kirkebøssen - eller fattigkisten, som den også hedder - blev fundet i en sø, og har derfor taget meget skade.

Det var det, som jeg frygtede allermest, der nu er sket Kjeld Bruun, Menighedsrådsformand, Bogense Kirke

- Det var det, som jeg frygtede allermest, der nu er sket. At fattigkisten blev smidt i en sø. Træet har suget vand, og det har tage meget skade, siger Kjeld Bruun.

Den kostbare kirkebøsse fra 1765 har været forsvundet fra Bogense Kirke efter ukendte gerningsmænd brød ind i kirken og stak af med den. For menighedsrådsformanden er det ikke tabet af de få penge i kirkebøssen, der er det værste.

- Det er en utrolig disrespekt for kirken og kirkens historiske genstande, det som gerningsmændene har gjort, fortæller Kjeld Bruun.

Kan forhåbentlig reddes

Onsdag blev kirken kontaktet af Fyns Politi, som mente at kirkebøssen var blevet fundet. Falck fik efterfølgende kirkebøssen, der er lavet i egetræ, hevet op af søen i Otterup.

- Så ringede Fyns Politi igen og sagde, at det var den. Så kørte vi ud og hentede den, fortæller gravermedhjælper ved Bogense Kirke, Jan Hald.

Fattigkisten blev fundet i søen ved Plejecenter Kærgården i Otterup. Bagbeklædningen var savet i stykker, da gerningsmændene havde forsøgt at få fat i de 200 til 500 kroner den indeholdt. Derudover er flere af træstykkerne faldet af.

- Vi vil nu kontakte Nationalmuseet for at høre, hvad vi skal gøre med fattigkisten. De skal vurdere om den kan reddes. Hvis de ikke vil gøre noget, så vil jeg selv prøve at sætte den i stand, forklarer Kjeld Bruun, der selv har en fortid som møbelsnedker.

