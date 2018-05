Kostbar veteranbil stjålet: - Jorden brænder under biltyv

Natten til tirsdag blev en kostbar veteranbil stjålet fra et autoværksted i Langeskov. Siden familien lagde en efterlysning ud på nettet, er det væltet ind med tips.

Folmer Larsen og hans datter Julie var torsdag formiddag i gang med at gennemse overvågningsvideo fra natten til tirsdag. Og videooptagelserne giver dem et klart billede af, hvem der stjal deres kostbare Mercedes 220 SC fra 1961.

Bilen, der har en værdi på omkring 350.000 kroner, stod parkeret lige uden for værkstedet.

Ud fra tip fra vidner og videooptagelserne kan man se, at bilen blev kørt op på en rød autotransporter, der forsvandt i retning mod Odense.

- Vi har videregivet oplysninger om registreringsnummer og bilmærke på den røde autotransporter til politiet, så vi håber, at vi snart får bilen tilbage, siger Folmer Larsen til TV 2/Fyn.

Tirsdag lagde Julie Folmer Larsen en efterlysning ud på Instagram og Facebook, og siden er det strømmet ind med tip.

- Jeg var på arbejde tirsdag, da jeg fik en besked fra min far. Det er ikke så tit, at han skriver til mig, så jeg var klar over, at det var noget vigtigt. Han sender nogle billeder af bilen, som han har brugt rigtig meget tid på den seneste tid. Og han beder mig om at lægge billederne ud på de sociale medier, fortæller Julie Folmer Larsen.

Opslaget på Facebook var torsdag delt over 2.000 gange.

Bilen, der har en værdi på omkring 350.000 kroner, stod parkeret uden for værkstedet. Foto: Privat

Frygtede at bilen var på vej til udlandet

Ud fra videoovervågningen og de mange tips vurderer Folmer Larsen og hans datter Julie, at bilen stadig er på Fyn.

Folmer Larsen har fået tip om, at autotransporteren med den kostbare bil er set i Ringe tirsdag morgen. Den er set på Toftevej i Brylle tirsdag klokken 11.30, og den er set på Stærmosevej i Brændekilde lige før klokken 12 tirsdag.

- Min første tanke var, at den var stjålet af udenlandske kriminelle, og at den allerede var ude af landet. Men nu er jeg overbevist om, at tyven er dansk, og at bilen stadig er på Fyn, siger Folmer Larsen.

Han har udlovet en dusør på 15.000 kroner til den eller de personer, der kan komme med det afgørende tip i sagen.

