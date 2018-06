Kostede samlever livet: 47-årig dømt for dødsbrand

En 47-årig mand blev torsdag dømt for brand i Ørbæk. Branden kostede hans samlevet livet. Hun døde af kulilteforgiftning i et værelse, hvor dørhåndtaget var defekt.

En 47-årig mand blev torsdag af en domsmandsret idømt syv års fængsel for at have bragt andres liv i fare ved at sætte ild til en lejlighed på Hovedgaden i Ørbæk.

Branden kostede en 51-årig kvinde livet. Hun døde af kulilteforgiftning.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Den 47-årige udsatte desuden en mor med to børn samt en kvinde mere for fare. De befandt sig alle i lejligheden ovenover, og slap alle fra branden med livet i behold.

Den 47-årige erklærede sig uskyldig og valgte at anke dommen. Manden skal forblive varetægtsfængslet indtil sagen kommer for landsretten.

Defekt håndtag

Branden blev påsat i lejligheden på første sal.

Den 47-årige mand og den aføde 51-årige kvinde boede sammen i en lejlighed på første sal i ejendommen.

Hun opholdt sig i et værelse, hvor dørhåndtaget var defekt.

Kort efter branden blev manden anholdt. Det skyldtes blandt andet hans opførsel, oplyste politiet i forbindelse med branden 31. maj sidste år.

I et grundlovsforhør i Svendborg afviste han at stå bag branden og sagde, at det var hans samlever, der antændte branden.