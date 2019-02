Kostumer fra populær musical ryger på museum

Musicalen om kongedatteren Leonora Christina var så populær blandt publikum, at Odense Teater åbnede for en ekstraforestilling i Odeon, hvor der er plads til 1.500 tilskuere.

Nu får interesserede så endnu en mulighed for at se nogle af de flotte kostumer fra musicalen på tæt hold, når Møntergården i Odense udstiller fire af de mest centrale kostumer.

Kostumerne er alle et resultat af kostumedesignerens frie fortolkning af klædedragten i slutningen af 1600-tallet.

Stof fra Frankrig og Tyskland

Arbejdet med at skabe kostumerne til musicalen har været en længerevarende proces.

Først blev der købt flere hundrede meter stof i Aarhus, Lyon og Tyskland, hvor der især var fokus på at få kostumerne til at passe sammen med scenekoreografien.

Derfor faldt valget på syntetiske stoffer med blå som den gennemgående farve.

Efterfølgende blev der arbejdet på kostumerne i ni måneder fra maj 2018 til januar i år. Derfor er Møntergårdens museumsinspektør, Dyveke Skov Larsen, også rigtig glad for at få mulighed for at udstille kostumerne.

- Det er fedt, at vi kan samarbejde med Odense Teater omkring flotte, historiske opsætninger som musicalen “Leonora Christina”.

- De smukke kostumer fortjener at blive set helt tæt på, og selvom der er tale om moderne fortolkninger af historiske dragter, er de med til at formidle om vores historie – og det er netop det, vi gerne vil her på Møntergården, siger hun.

Et stort samarbejde

Musicalen “Leonora Christina” blev til i et samarbejde mellem Odense Teater, Den Fynske Opera og Odense Symfoniorkester.

Og hos Odense Teater er man glad for, at fortællingen om Leonora Christina bliver forlænget med udstillingen på Møntergården.

Det siger Julie Lindegaard, der er Kommunikations- og salgschef på Odense Teater.

- Vi er glade for det nye samarbejde med Odense Bys Museum på Møntergården. Det hele begyndte med en række ”før-forestillingen”-foredrag i februar om tiden omkring Leonora Christinas liv.

- Og så opstod ideen til udstillingen af kostumerne, som giver de besøgende mulighed for at se detaljeret på de storslåede kostumer. Det er jo helt oplagt at teater og museer arbejder sammen, og vi håber at rigtig mange vil gå forbi og se kostumerne, siger hun.

Udstillingen med de fire kostumer varer frem til den 17. marts på Møntergården.