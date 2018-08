Kovending: Fynsk landsholdskeeper er tilbage i buret

Stina Lykke sagde i juni stop på fodboldlandsholdet, men nu har hun ombestemt sig og sagt ja til to kampe.

Fynske Stina Lykke er tilbage som landsholdskeeper til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Kroatien og Sverige.

Den 32-årige målvogter meddelte i juni, at hun stoppede karrieren på fodboldlandsholdet med øjeblikkelig virkning.

Men nu har hun ændret mening.

Stina Lykke har sagt ja til at være med i Danmarks to afsluttende kampe i VM-kvalifikationen 30. august mod kroaterne og 4. september mod Sverige. Begge kampe spilles i Viborg.

I juni stoppede Stina Lykke også karrieren på klubplan, og hendes sidste officielle kamp var Kolding Q 17. juni i 3F Ligaen.

Hun var således ikke på banen, da den nye sæson begyndte i weekenden. Hun er dog tilknyttet som målmandstræner og ansvarlig for ungdomsafdelingen i Kolding Q.

Indtil nu er Stina Lykke noteret for 81 kampe for Danmark.

Flere i comeback

Danmark kæmper fortsat for at komme med til VM-slutrunden i Frankrig næste år. To danske sejre i de to kampe vil sikre billetten, men der er også en mulighed, hvis Danmark bliver toer i kvalifikationsgruppen.

Ud over Stina Lykke er også Johanna Rasmussen med i truppen. Den 35-årige offensivspiller har rutine med sine 152 landskampe.

Profiler som Nadia Nadim, Sanne Troelsgaard og Pernille Harder er også med i den danske trup.

