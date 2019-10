Knæk Cancer: Kræft vendte op og ned på Sebastians liv

- Det var jo ligesom om, hele verden faldt sammen oveni en. Jeg prøvede at være den stærke, og min familie blev mere og mere ked af det. Det var meget svært.

Sådan beskriver Sebastian Lyth, der i dag er 22 år, hvordan det var at få en kræftsygdom som blot 16-årig. En sygdom, han heldigvis har overvundet, men det betyder ikke, at hans liv er tilbage på det spor, det kom fra.

Kaldet til et job

For mens Sebastian lå på sygehuset og var ked af det, skete der noget.

- Jeg bad til Gud om, at hvis jeg kom igennem det her, ville jeg dedikere mit liv til at hjælpe andre mennesker, fortæller han i dag. Faktisk var han ikke engang troende inden den dag. Men Sebastian er typen, der holder sit ord.

- Det er et løfte, jeg er i gang med at indfri. Jeg gør mit bedste, siger han.

Sebastian er nemlig begyndt at læse til sygeplejerske. En uddannelse, han beskriver som sit kald.

Se hele historien om Sebastians kræftsygdom i videoen her:

03:48 Video: Ken Petersen Luk video