Kræftens Bekæmpelse jubler over stop af cigaretsalg - men Tinderbox skal også med

På musikfestivalen Northside i Aarhus vil gæsterne fra næste år ikke længere kunne købe cigaretter på festivalpladsen.

Det glæder Kræftens Bekæmpelse, der også håber, at den fynske musikfestival Tinderbox - der har samme ledelse som Northside - tager lignende skridt.

- Vores klare anbefaling er, at tobakssalget også fjernes fra Tinderbox, siger Jesper Rotvig, der er formand for Kræftens Bekæmpelse i Odense, til TV 2/Fyn.

Unge må aldrig begynde at ryge

Selv om salget af cigaretter stopper på Northside, vil det fortsat være muligt at medbringe sin egen tobak ind til koncerterne.

Alligevel vil det ifølge Kræftens Bekæmpelse få stor betydning med et stop for salg af cigaretter i Tusindårsskoven.

- For det første er der gode argumenter for en festival uden cigaretsalg. Vi skal støtte dem, som har lagt cigaretterne på hylden, og hjælpe de unge til aldrig at begynde. Og festivaler skal ikke være et udstillingsvindue for tobaksindustrien, siger Jesper Rotvig.

- For det andet skal Odense og Tinderbox ikke halse efter Aarhus og Northside, fortsætter han.

Tinderbox evaluerer Northside-beslutning

John Fogde, der er talsmand for både Northside og Tinderbox, fortæller til TV 2/Fyn, at festivalernes fælles ledelse i disse uger er ved at evaluere beslutningen på Northside.

Det kan ikke udelukkes, at lignende tiltag bliver indført på Tinderbox på et senere tidspunkt, men om det sker, og i så fald hvornår det sker, er for tidligt at sige noget om endnu.

Northside afvikles i 2019 fra 6. til 8. juni, og det vil være sidste gang, at det er muligt at købe cigaretter på den aarhusianske festival. Tinderbox finder sted fra 27. til 29. juni.